Krijgt Alexander Nübel (27) de leiding over het zomerseizoen bij VfB Stuttgart?

Na de Doppel-Vertragsverlängerung van Manuel Neuer (37) en Sven Ulreich (35) tijdens FC Bayern bis 2025 steht jedenfalls fest: Nübel wird na het einde van de laufenden Saison nicht zum Duitse Rekordmeister zurückkehren.

Maar was het bedeutet die nieuwe Konstellation voor de VfB? Sportdirecteur Fabian Wohlgemuth (44) meldde in BILD: “We ontmoeten Alex graag bij VfB Stuttgart en sluiten ons aan bij meer partijen bij Tisch. Dat is niet onbegrepen, ligt nog in de hand.”

De vakantie van afgelopen zomer eindigt vandaag, en deze zal tijdens de zomer ook in de rest van Stuttgart duren.

Scene 1: FC Bayern verlangt naar de verlenging van het contract (gesloten in 2025) en blijft in de toekomst voor de VfB. Om deze reden zijn alle drie de partijen verantwoordelijk voor de economische omstandigheden die dit seizoen gerealiseerd kunnen worden.

Nubel, die een zomer doorbrengt met een leven lang een miljoen euro, verdient drie miljoen euro in Stuttgart. Die Münchner würden ich die Option offenhalten, dass Nübel im Falle eines Neuer-Karriereendes in eeninhalb das Bayern-Tor from 2025 übernimmt.

Scène 2: Het VfB Stuttgart verpflichtet Nübel fest. De VfB-baas is een zware last, vanwege de Torhüter (Marktwert met transfermarkt.de voor 8 miljoen euro) im Gesamtpaket aus Ablösesumme en Gehalt schlicht zu er die Stuttgarter sei.

Nübels sterke Leistungen en mögliche Millionen-Einnahmen im Summer aus potenziellen Abgängen van Leistungsträgern wie Serhou Guirassy (27) en Hiroki Ito (24) konden hun eigen gedachten achter zich laten. Sollten de Stuttgarter tatsächlich das international Geschäft erreichen, hätten ze zijn meer sportargumenten op hun pagina en wirtschaftlich groter spel.

Scène 3: Je wordt afgelost door de VfB, je wordt niet teleurgesteld door Bayern en je kunt ook lid worden van de nieuwe bond. Schon im Vergangen en Summer hatte de Torwart nach BILD-Informatie over Bent Stuttgart bij de Engelse club Crystal Palace op de Zettel. Bij een Wechsel op de Insel würde Nübel deutlich meer Gehalt zoals in Stuttgart einstreichen, auch die Beieren würden durch een Ablöse meer Kohle.

Aber: Im Vergangen Sommer entschied sich Nübel bewusst dafür, in Deutschland zu bleiben. Laat ons meer weten over AS Monaco (2021 tot 2023). Het perspectief op spel heeft een hogere prioriteit.