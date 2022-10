VfB Stuttgart entlässt Trainer Pellegrino Matarazzo | Sport | DW

Pellegrino Matarazzo war mehr als 1000 Tage Cheftrainer des VfB Stuttgart und saß in 100 Pflichtspielen auf der Bank. Aber er bekommt keine Chance mehr, sich bei den Schwaben zu beweisen, die diese Saison nicht gewonnen haben. Der Bundesligist entließ den Trainer am Montagabend von seinen Aufgaben. In der Tabelle ist der VfB mit fünf Punkten Vorletzter. Der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer soll die VfB-Elf zunächst auf das wichtige Spiel am Samstag gegen Tabellenschlusslicht VfL Bochum vorbereiten. Ein Nachfolger für Matarazzo steht noch nicht fest.

Der VfB kehrt in die Bundesliga zurück

Als mögliche Kandidaten werden in den Medien der gerade bei Bayer 04 Leverkusen beurlaubte Gerardo Seoane, der Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach, Adi Hütter, und der Ex-Hoffenheimer Trainer Sebastian Hoeneß genannt. Der Italo-Amerikaner Matarazzo kam in der Winterpause der Saison 2019/2020 für den entlassenen Tim Walter zum VfB und führte den damaligen Zweitligisten zurück in die Bundesliga. In der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg überzeugten die Stuttgarter mit mutigem Offensivfußball und belegten am Ende den neunten Platz. In der vergangenen Saison hatte sich der VfB erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert.

sn/mb (dpa, sid)