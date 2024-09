De Spielverlauf:

Omdat Wolfsburg de VfB-hoofdcoach Sebastian Hoeneß is met “intensief spel”, verbonden met “agressief drukken op de bal”, is Hoeneß klaar om te gaan spelen. “We hoeven ons geen zorgen te maken over laswerk, maar we moeten ook voorzichtig zijn met onze speelvaardigheid en de VfL bij onze gelukkige zoons.” We zijn tenslotte trots op de VfB Chef Coach voor een verandering in ons startteam: aarzel niet om de Bank Platz te bezoeken, voordat u Fabian Rieder start, van directe invloed op zichzelf. Na ontvangst van het spel van Atakan Karazor, zie je de Zwitserse Nationale Speler van de Rechten na het ontvangen en serveren van Ermedin Demirovic met een goede tijd Steckpass. VfL Schlussmann Kamil Grabara entschärft de schließenden Schussversuch des VfB Stürmers alldings reactionschnell (4.). De VfB zal blij zijn op de feesten en genieten van het eerste vier weken durende concert over 70 succesvolle balbijeenkomsten. Deze mensen zijn defensief, maar de kans is kleiner dat ze kwetsbaarder zijn.

VfB gerat in Rückstand en erzielt Ausgleich vom Punkt

Effectief op de dag van de Wolf, die een nachtelijke strijd van de VfB en de Mittellinie eist ausnutzen en damit in Fuhrung gehen (20. Minute, siehe: „die Tore“). Kurz geschüttelt knüpfen de Jungs aus Cannstatt richt zich op een grimmige Anfangsfase en. Fabian Rieder probeert het verschil te maken met het tempo over de rechte kant, waarop VfL Defensive bleibt jedoch hellwach (27.). Wolfsburg is sterk door de ophef, het kan zijn dat het sindsdien mutiger is. De VfB is op haar eigen voorwaarden ingesteld, de Partie zur Halbstundendenmarke und unmisunderständlich deutlich, zodat er nog steeds geen Halbzeitpfiff in Führung gehen bestaat. Deze laatste Maximilian Mittelstädt nach guter von Ermedin Demirovic op de Fuß, der Linksverteidiger setzt de Kugel alldings knapp am zweiten Pfosten vorbei (39.). Damit bleek na 45 minuten op 1:1.

VfB Kapitän Atakan Karazor ziet Gelb-Rot

Dit zal sinds de start van de tweede helft een erevorm zijn en bij de VfB zal het personeel ongewijzigd starten. Dat is op zichzelf absoluut hilarisch. Het VfB-werk zal succesvol blijven dankzij de uitstekende resultaten waarmee de kansen van Enzo Millot (50) en Jeff Chabot (52) worden gecreëerd door de ploeg van VfL Defensive. Kurz voor de Stundenmarke nimmt Sebastian Hoeneß de eerste Veränderung voor een ersetzt Enzo Millot door Deniz Undav (57.). Het feest werd heftiger. De onpartijdige Sven Jablonski entscheidet in Zweikampf zwitsen Atakan Karazor en Maximilian Arnold op Gelb voor de VfB Kapitän, der vader met Gelb-Rot vom Feld muss (63.). Een bittere scheiding, want de VfB Spielführer vom Wolfsburger werd erdoor getroffen – en niet door. Gelbe Karten was vom VAR alles nicht überprüft en dus bestreitet van de VfB 30 Minutes in Unterzahl.

De VfL bewijst zich uitermate effectief te zijn, maar het is ook nuttig om het optreden van Mohamed Amoura (68) te zien. De VfL Stürmer steht wenig später erneut in Fokus: After a Foul an Jamie Leweling entscheidet Sven Jablonski zunächst auf Rot für de Wolfsburger – nach VAR-Einsatz nimmt der Unparteiische seine Entscheidung alldings zurück und entscheidet auf Gelb (74). De VfB toont haar moraal en is trots op zichzelf in haar nachtelijke activiteiten met haar verdiensten.

Dat scheurde:

20. Minuut: De VfL Wolfsburg is de moeite van de VfB waard en straft hen af ​​met sterke resultaten. Mohamed Amoura komt over de linkerkant en ziet Jonas Wind in het midden, de 1:0-Führung voor de Wölfe daarzielt.

32. Minuut: Sebastiaan Bornauw neemt Jamie Leweling mee naar de Sechzehnmeterraum zu Fall. De volgende Elfmeter übernimmt Enzo Millot, de nachschuss zum 1:1 trifft.

68. Minuut: Deniz Undav verliest de bal op het middenveld, Mohamed Amoura neemt het tempo en zorgt voor de 2:1 prestatie voor de VfL.

90.+ 7 minuten: Deniz speelde een rol in het naspel over het scherpere voorbeeld van Maximilian Mittelstädt in 2:2. Zeer verdiend!

De nachtspelen:

Engelse thuiswedstrijden voor de VfB: Op donderdag 1 oktober vieren we de Jungs in Cannstatt AC Sparta Prag voor de eerste UEFA Champions League-thuiswedstrijden na 14 jaar in de MHP Arena. Anpfiff is om 18:45 uur. In de toekomst zal de VfB er zijn voor TSG Hoffenheim tijdens de volgende Bundesliga-thuiswedstrijd in Bad Cannstatt. Het begin van de Flutlicht-Fights is om 19.30 uur.