Fünf Spiele, zehn Tore: Die Tore von Serhou Guirassy verhalfen dem VfB Stuttgart zwischenzeitlich auf Platz eins der Bundesliga. Der Angreifer tritt in die Fußstapfen von Robert Lewandowski und ist derzeit sogar besser als der legendäre Gerd Müller.

Als der VfB Stuttgart das letzte Mal so stark in die Saison startete, gab es ein „magisches Dreieck“ – 37 Jahre später feiern die Schwaben einen „Zauberer“: Serhou Guirassy. Der unaufhaltsame Topscorer stand auch beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt 98 im Mittelpunkt. Selbst zwei Tore geschossen, dazu die Vorlage für den Ausgleichstreffer von Enzo Millot – viel besser hätte es für den 27-Jährigen nicht laufen können -alter Nationalspieler aus Guinea. Guirassy bleibt auch nach dem fünften Spieltag die Attraktion der Liga – er stellt sogar Superstar Harry Kane in den Schatten.

Den Verantwortlichen des VfB gehen langsam die Superlative aus. „Das wissen wir schon seit ein paar Wochen“, sagte VfB-Sportdirektor Frank Wohlgemuth schmunzelnd. Guirassy sei „ein Vorbild an Mannschaftsdienstleistung“, lobte er. Auch Trainer Sebastian Hoeneß betonte, dass der wuchtige Angreifer nicht nur über den nötigen Torinstinkt verfügt: „Wir haben die gesamte Bandbreite von Guirassy gesehen. Dazu gehört auch, dass er merkt, wann es darauf ankommt, zu laufen und den Ball gut anzugreifen.“ Das tut er.“ „Nimm dich selbst nicht zu ernst.“

Ähnliches gelang nur Lewandowski

Guirassy ist derzeit ein Phänomen. In der Bundesliga-Geschichte schoss 2020 beim FC Bayern nur Robert Lewandowski zehn Tore nach fünf Spielen. Das gelang selbst dem legendären Gerd Müller in seiner einzigartigen Karriere nie: Er schoss am fünften Spieltag 1968 „nur“ acht Tore.

Laut „Kicker“-Statistik punktet Guirassy derzeit alle 43 Minuten. In der Torschützenliste hat allein der Stuttgarter mehr Tore geschossen als die Plätze zwei und drei zusammen: Wolfsburgs Jonas Wind (5 Tore) und das Trio Kevin Behrens (1. FC Union Berlin). ), Victor Boniface (Leverkusen) und Harry Kane (München) mit jeweils 4 Toren, allerdings mit jeweils einem Spiel weniger.

Abflug im Winter derzeit „viel zu weit weg“

Doch Guirassy blieb auch nach seinen jüngsten Heldentaten zurückhaltend. Natürlich sei er „glücklich“ über seine Tore und „dass ich meiner Mannschaft helfen konnte“. Aber das Wichtigste ist: „Wir haben gewonnen“. Deshalb sei er „sehr glücklich“. Seine Kollegen waren in ihrer Einschätzung nicht so zurückhaltend. „Er ist in Topform, herausragend. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, betonte Mittelfeldspieler Chris Führich.

Dies war lange Zeit offen. Die Stuttgarter hatten im Sommer die Kaufoption für neun Millionen Euro ausgeübt. Doch gleichzeitig bestand immer die Gefahr, dass der gefragte Angreifer die Schwaben für fixe 15 Millionen schnell verlassen würde. Doch Guirassy blieb – und sorgte mit seinen Toren dafür, dass der Abstiegskandidat der letzten Jahre plötzlich ganz oben stand.

Einen besseren Saisonstart hatten die Schwaben nur 1996 mit Trainer Joachim Löw und dem „magischen Dreieck“ Krassimir Balakow, Giovane Elber und Fredi Bobic (fünf Siege). Der gute Start sei „nicht mehr wegzudiskutieren“, sagte Wohlgemuth. Man wolle „keine Dynamik abwürgen, aber es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben.“ Und Guirassy? Im Januar öffnet sich das Transferfenster erneut. Laut Hoeneß ist das „viel zu weit weg. Er fühlt sich bei uns im Moment sehr wohl und hat große Lust, etwas zu tun.“