De Veterans Assistance Commission van Will County, in de hoop advocaatkosten te vermijden, zal Geriann Wiesbrook vragen om $ 275.000 terug te geven uit een controversieel marketingcontract.

Het geld is nooit gebruikt voor marketingdiensten, aldus Will County-auditor Duffy Blackburn en advocaten die door de VAC zijn ingehuurd om de zaak te onderzoeken.

De VAC kwam dinsdag bijeen om de opties te overwegen om de $ 275.000 terug te krijgen.

“Als er een kans is om het terug te krijgen zonder juridisch advies in te winnen, hebben we zojuist gezegd, laten we dat doen”, zei VAC-president Pro Tem Raj Pillai woensdag.

“We moeten financiering krijgen om privéadvocaten in te huren om dit na te streven”, zei Pillai. “Ik denk dat we misschien moeten, maar we zijn er nog niet.”

Het kantoor van de procureur van de staat Will County heeft gezegd dat het niet wettelijk bevoegd is om de VAC in deze zaak te vertegenwoordigen.

Een bord markeert de Glenwood Avenue-locatie in Joliet voor de Veterans Assistance Commission van Will County. (Bob Okon)

“Ze zeiden dat ze een mening voor ons zouden geven, maar ze kunnen ons niet wettelijk vertegenwoordigen”, zei VAC-hoofdinspecteur Jen Solum.

Solum zei dat ze een brief naar Wiesbrook zal sturen om de $ 275.000 te vragen.

De districtsauditor zei vorige week in een memo aan de VAC dat het de fondsen moest vervolgen “wegens contractbreuk en niet-uitvoering van diensten”. Advocaten ingehuurd door de VAC adviseerden de commissie ook om het geld te zoeken.

Wiesbrook kopte Hey G! Consulting, dat het contract van $ 495.000 voor een marketingcampagne in 2021 ontving uit federale CARES Act-fondsen die door de Will County Board werden verdeeld om het economisch herstel van de COVID-19-pandemie te ondersteunen.

Het geld ging naar de VAC, waar voormalig hoofdinspecteur Kristina McNichol het contract aan Wiesbrook gunde zonder naar andere voorstellen te zoeken. Critici van het contract hebben gezegd dat McNichol en Wiesbrook vrienden waren, net als voormalig VAC-bestuursvoorzitter Jack Picciolo.

Voormalig VAC-president Jack Picciolo zit met een advocaat aan zijn zijde een vergadering van de raad van bestuur voor in september voordat het bestuursorgaan van de commissie werd herzien. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

McNichol verliet de VAC omdat er vragen werden gesteld over het contract en ging in mei aan de slag voor de stad Joliet als specialist op het gebied van huisvestingsfinanciering.

De controverse die door het contract werd aangewakkerd, leidde het afgelopen jaar tot een revisie van de VAC-bestuursraad en tot nieuwe staatswetgeving die strengere controles op de VAC-operaties en superintendents in de provincies oplegde. De superintendent is de hoogste administratieve functionaris bij een VAC.

De VAC van Will County is bezig met het herschrijven van haar statuten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de staatswet die van toepassing is op de provinciale commissies, zei Pillai.

Een verkiezing van nieuwe functionarissen die voor dinsdag op de agenda stond, werd uitgesteld totdat de nieuwe statuten zijn goedgekeurd, wat tijdens de vergadering van april zou kunnen zijn, zei Pillai.

“We hebben zojuist besloten dat het beter is om de dingen de eerste keer goed te doen, de statuten bij te werken en de nieuwe procedures te volgen voor de verkiezingen”, zei hij.