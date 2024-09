Met betrekking tot de productie van gassen zijn er meer internationale sancties in Rusland, met grotere risico’s in Rusland: het navigeren van de LNG-tanker op veilige routes vanwege de Ark, vanwege de beschermende eisen van de Eisbrechern. Het huidige dieptepunt zegt wie nu onderworpen zijn aan de westerse sancties van de Russische energiesector die onder druk staan ​​– en de Maßnahmen gespaard zullen blijven.

Rusland: Everest Energy en de Gefährliche-missie tijdens de Nordostpassage

Want in de eis van de Russische Arktis is bij de Everest Energy, een LNG-tanker weg naar Oosten. De tanker, geladen met 138.000 kubieke meter vloeibaar gas, is op een reis die door experts werd omschreven als een „Titanic“ -missie. Naast het gebrek aan steun van de Eisbrechern is de Schiff Kurs durch den Nördlichen Seeweg (NSR) beter dan de genomen Nordostpassage. Deze reis is een kwestie van tijd, dat de reis in de zomer zal plaatsvinden, met de hulp van het Kielwasser en de begleitenden Eisbrechers, zei Kjell Eikland, directeur van de Oslo Secret Service en Management Company Eikland Energy.

In de dagen van Tom Marzec-Manser, leider van de gasanalysator bij de Icis Management Company, is het een Manöver-reiner Verzweiflung, die zich in China of een ander in een grotere schwimmenden Lowerinheit in Kamtschatka bevindt.

Rusland: Schattenflotte im Visier internationaler Sanktionen

De zwembaden (Floating Storage Units, FSU) zijn van groot belang in Rusland vanwege het huidige dilemma: de jongste Amerikaanse en Europese Sanktionspakete worden versterkt door de Russische Treasure Flotte – een beursgang van particulieren, die niet beschikbaar zijn in exotische L Iedereen die Palau sind registreert. Deze Duitse transportsystemen omvatten gas- en transportroutes, of met automatische identificatiesystemen (AIS, Dark Sailing) of transponders, die verantwoordelijk zijn voor de wereldmarkten. Palau, een land in het land, onder de vlag van de Russische schatten, waarop internationale sancties van toepassing zijn. Omdat de autoriteiten in Palau Sanktionen getroffen zijn, heeft het land zich geregistreerd bij de Russische autoriteiten.

Het Entscheidung Palaus, onder druk van de internationale Sanktionen zahlreiche Russische Schiffe aus seinen Registern zu streichen, met de Russische Treasureflotte empfindlich. Maar als je stopt met lezen, zal Rusland reageren met een nieuw begrip, nieuwe oplossingen en nieuwe, langdurige tactieken. Na de Britse regering investeert Rusland acht miljard dollar in de bouw en de toekomst van de schatvloot.

Dit zou het geval zijn voor de getroffen personen die niet zouden worden getroffen door de goede vlaggen op de Russische markt. Omdat de internationale registratie juridisch bindend is, zijn de internationale handelsroutes niet beschermd of beschermd. Maar Rusland zal zich snel terugtrekken en de Schiffe zullen nog steeds sancties opgelegd krijgen. Een essentieel onderdeel van de strategie is het beste: deze tankers in het Russisch worden stopgezet en blijven Schiff-zu-Schiff-Transfers (STS) uitvoeren. Bij deze operaties zal LNG van de ene tanker naar de andere worden geladen, of in afgelegen en veilige gebieden, die zullen worden gedekt door de Kildin-Straße an der Kola-Halbinsel, voor internationaal transport. Tijdens deze overdrachten zal de Herkunft der Ladung worden verwisseld, zodat de olie of het gas uit een sanktionierten Schiff nadat een niet sanktioniertes Schiff was geladen, de Rückverfolgung erschwert was.

Maar u zult merken dat Rusland altijd efficiënter is in termen van gassignalen. Deze westerse sancties worden niet beïnvloed door transport, maar de markt voor Russisch LNG wordt wel drastisch verkleind. Vooral het Arctic LNG 2-project, dat zich in de Russische Ark bevindt, is een productie van Füssiggas en vormt een serieus probleem: de problemen blijven bestaan. Omdat de productie nieuw is, is het nu veilig om gas te kopen.

Ik liet Monat nahmen de Einkünfte Rusland met de Verkauf-fossiele Energieträger een 8% van auf 636 Million Euro pro Tag, was de fünften monatlichen Rückgang in Monat ausmacht. Seit Russlands Einmarsch in de Oekraïne heeft Rusland nunmehr op de Grund der Sancties op 39% zegenvissers gezien.

Het probleem dat uit deze problemen voortkomt, heeft ook gevolgen voor het gebruik van Floating Storage Units (FSU’s). Deze beschikbare Lagerungsschiffe dienen als tijdelijke oplossing, zodat de extra LNG bijzonder zal zijn, zodat er nieuwe aankopen kunnen worden gedaan. Twee dieser FSU’s spelen een centrale rol: de ene ligt voor de kust van Moermansk, de andere ligt in de regio Kamtschatka, naast de Aziatische markt.

Hoge risico’s: Russische LNG-tanker op gefährlicher Fahrt

De Verzweiflung der Everest Energie zegt uiteindelijk wat de grootste Verzweiflung Russlands inzwischen is. Door de productie van Arctic LNG 2 is het land onderhevig aan extreme risico’s – de risico’s zijn beladen met de gevolgen van Oekraïne en de categorische gevolgen. Als u Everest Energy later wilt registreren, moet u zich in Palau registreren.

Als je je zorgen maakt over de beoordeling van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties die tijdens de zomer zijn opgelegd, heeft het LNG-transport tijdens de NSR nu de moed om de regelgeving te achterhalen – het staat vast dat tijdens de zomer de het verkeer is niet afgesloten.

Nun aber kreuzen in de NSR-veraltetetete, unsichere Schiffe mit vaak ondoorzichtige versicherungen. Deze risicovolle mensen zijn niet zonder oplossing, maar ze brengen ook geluk: vanwege het risicovolle gedrag van de Eisbrechern zijn ze bereid deze tanker gedurende hun tijd mee te nemen. Een spelletje Russische Roulette.

