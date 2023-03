Azhar Khan/NurPhoto via Getty Images

Deelnemers marcheren door de straten tijdens de LGBTQI+ Pride Parade in Nagpur.

Verzoekschriften voor de wettelijke erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht in India werden doorverwezen naar een grotere constitutionele bank.

Dit komt een dag nadat de regering zei tegen de huwelijken te zijn.

Een speciale grondwettelijke bank met vijf rechters zal zich over de kwestie uitspreken.

Het hoogste gerechtshof van India verwees maandag verzoekschriften voor de wettelijke erkenning van het homohuwelijk volgende maand naar een grotere, constitutionele rechtbank, een dag nadat de regering zei zich tegen de vakbonden te verzetten.

LGBTQ-rechten in India zijn de afgelopen jaren uitgebreid en als de huidige zaak succesvol is, zou het land na Taiwan pas het tweede Aziatische rechtsgebied worden dat vakbonden van hetzelfde geslacht erkent.

Zondag zei de conservatieve regering van de hindoe-nationalistische premier Narendra Modi tegen het Hooggerechtshof dat ze tegen het homohuwelijk is en dat elke verandering aan het parlement is, niet aan de rechtbanken.

De inzending zei dat “elke inmenging … een complete ravage zou veroorzaken aan het delicate evenwicht van persoonlijke wetten in het land en in geaccepteerde maatschappelijke waarden”.

Het voegde toe:

Samenleven als partners en seksuele relaties hebben met individuen van hetzelfde geslacht… is niet vergelijkbaar met het Indiase gezinsconcept van een man, een vrouw en kinderen.

Het Hooggerechtshof verwees de zaak maandag naar een speciale grondwettelijke bank met vijf rechters.

Het zal bepalen of de erkenning van het homohuwelijk geldig is volgens de grondwet.

De volgende hoorzitting zal naar verwachting plaatsvinden op 18 april, waarbij de procedure live wordt gestreamd, aldus de rechtbank.

“We blijven zeer hoopvol … We zijn erg blij dat deze zaak naar een constitutionele rechtbank is gegaan, aangezien we het beschouwen als een kwestie van fundamentele en grondwettelijke rechten”, zei Niharika Karanjawala, een advocaat die een van de indieners vertegenwoordigt.

In 2014 kregen transgenders officiële erkenning als “derde geslacht” en drie jaar later erkende de hoogste rechtbank van India seksuele geaardheid als beschermd door een fundamenteel recht op privacy.

Een baanbrekende uitspraak in 2018 schrapte een wet uit het koloniale tijdperk die homoseks verbood, en vorig jaar oordeelde de rechtbank dat ongehuwde partners of koppels van hetzelfde geslacht recht hadden op sociale voorzieningen.

Maar rechten voor de LGBTQ-gemeenschap blijven een gevoelig onderwerp in de grotendeels conservatieve en diep religieuze Indiase samenleving.

Activist Anjali Gopalan zei:

Wat er met het vonnis van 2018 is gebeurd, is dat homoseksualiteit is gedecriminaliseerd. Wat betekent dat de gemeenschap… niet langer gezien wordt als criminelen, moordenaars, dieven en zo.

“Er zijn echter geen andere rechten toegekend aan de gemeenschap, bijvoorbeeld rechten die wij als burgers van dit land als vanzelfsprekend beschouwen en de meest voor de hand liggende is het recht om te trouwen.”

Abhay Dang, een van de indieners, vertelde dit jaar aan AFP dat hij en zijn partner “gewoon vreemden” waren in de ogen van de wet, ondanks een huwelijksfeest in 2021.

“Wat het huwelijk ook biedt aan rechten, die heteroseksuele paren volledig als vanzelfsprekend beschouwen, voor ons, koppels van hetzelfde geslacht, hadden we die rechten niet”, zei hij.