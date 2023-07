Weniger fliegen, kein Fleisch mehr essen, öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Solche Verhaltensänderungen sollten zu einer nachhaltigen Welt beitragen. Doch Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, glaubt nicht an die Wirkung solcher Maßnahmen. Er hält die Reduzierung des Konsums als Konzept auf dem Weg zu globaler Nachhaltigkeit für unrealistisch, da die Menschen, insbesondere in Schwellenländern, nicht dazu motiviert werden können. Stattdessen setze er seine Hoffnungen vor allem auf Technologie und Investitionen, sagte er bei den Münchner Wirtschaftsdebatten.

Für Fuest sind Nachhaltigkeit und Wohlstand kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Nachhaltigkeit ist eine Voraussetzung für langfristigen Wohlstand, da konventionelles Wirtschaftswachstum bei starker Umweltzerstörung irgendwann nicht mehr möglich ist. Um diese Zerstörung der natürlichen Ressourcen zu stoppen, muss der ökologische Fußabdruck der Welt drastisch reduziert werden: „In den nächsten zehn Jahren sollten wir unseren ökologischen Fußabdruck um ein Drittel reduzieren.“ Dann kann sich die Natur erholen.

Als wichtigstes Werkzeug dafür sieht Fuest den technischen Fortschritt. „Heute haben wir keine Ahnung von den technischen Möglichkeiten der Zukunft“, sagte er und widersprach damit dem beliebten Slogan der Klimaaktivisten: „Die Erde ist begrenzt und damit auch die Wirtschaftsleistung begrenzt.“ Fuest sagte: „Das widerspricht jeder Erfahrung.“ Denn das menschliche Wissen ist unbegrenzt und damit auch das Innovationspotenzial.

Fuest sprach sich gegen staatliche Maßnahmen aus, die Wachstum und Konsum bremsen. Auf nationaler Ebene könne das funktionieren, man müsse aber global an Nachhaltigkeit denken: „Es ändert nichts an der Entwicklung der Welt.“ Wirtschaftswachstum und Konsum können nicht politisch gesteuert werden. Sie folgten den Entscheidungen einzelner Menschen – und sie wollten sich weiterentwickeln. „In Indien gibt es 1,2 Milliarden Menschen, die gerne einen Kühlschrank hätten. Das finde ich richtig“, sagte Fuest. „Der Konsum wird weiter steigen, das Wachstum wird weiter zunehmen, und damit müssen wir uns abfinden.“

Dies kann seiner Ansicht nach dadurch erreicht werden, dass der technologische Fortschritt durch staatliche Anreize massiv beschleunigt und Innovationen an nachhaltigen Technologien ausgerichtet werden. Fuest forderte öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus sollen die Anreize für private Investitionen deutlich verbessert werden. Ein weiteres wichtiges Instrument sieht Fuest in der Bepreisung von Umweltgütern wie dem EU-Emissionshandel. „Allerdings bedeutet die Preisgestaltung, dass man auch die Mengen reduziert.“ Die Gesamtmenge an Umweltgütern, wie zum Beispiel CO₂, muss begrenzt werden. Neben Investitionen in nachhaltige Technologien fordert Fuest auch Investitionen in Naturkapital, etwa in die Aufforstung: „Das ist eine relativ günstige Möglichkeit, Klimaschutz zu betreiben.“ Darüber hinaus muss die Landwirtschaft stärker auf den Schutz der Biosphäre, den Ausbau der Recyclingindustrie und mehr Schutz der Naturräume auch in Schwellenländern ausgerichtet werden.