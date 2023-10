„Very überraschend“ – Festspiele: Aus für gesamtes „Jedermann“-Ensemble

Briljant effect bij de “Jedermann” van de Salzburger Festspiele. Het gecombineerde team, dat in 2023 werd opgericht, werd in 2023 geboren met een nieuwe richting en voorbereiding, en in 2024 werd een nieuwe productie met een nieuwe richting en ontwerp geplant. Tijdens de eerste dag van de show werd voorlichting gegeven door chef Marina Davydova, auteur van Michael Maertens en regisseur Michael Sturminger.

“Mich hat diese Entscheidung, die een inziges Gespräch met mi wurde, überrasscht en wonderst”, zei Maertens. Er zijn een paar jaar geschiedenis geweest en er komen nog veel andere dingen, waarvan ik eerst „Jedermann“-Rolle zou willen spelen in 2025 en 2026. Omdat er sinds Davydova wolken zijn, staat een paar dagen van woede te wachten, en in Ondertussen is het 2024 voor een nieuwe richting en voor een nieuwe start van de Salzburger Festspiele. Intendant Markus Hinterhäuser antwoordde in een APA-interview over de Frage, uit de bron van de nieuwe Schauspieldirektorin bedeuten könne, sinds 2023, het jaar voor de „Jedermann“ van Michael Sturminger: „Nee, we zullen er niet zijn.“ Hinterhäuser wollte am Sonntagnachmittag die Angelegenheit nicht kommentieren. Schauspielchefin Davydova bestätigte die Nieuwjaar plantte en sprak van een „sehr schwierigen Entscheidung“, die niet alleen door een paar mensen kon worden beïnvloed. Er is meer informatie beschikbaar voor verdere verwerking. “We hebben de afgelopen dagen nog wat aanvullende opmerkingen kunnen maken”, zei hij. Een officiële uitvoering van de Salzburger Festspiele van het Jaar baart zorgen. Laut Sturminger was tijdens de zomer persoonlijk verantwoordelijk voor het gezamenlijke „Jedermann“ Ensemble van de nieuwe Schauspelddirecteur per e-mail voor de komende jaren. „Het is een kwestie van tijd en moeite, wat betekent dat de man voor lange tijd een beslissing zal kunnen nemen om van het spel te genieten en ervoor te zorgen. Marina Davydova heeft zich prima vermaakt tijdens de eerste ontmoeting en in augustus na een leven lang nadenken, zodat we tot 2026 met Michael Maertens blijven spelen. De mens mag zichzelf voorstellen, dat is de basis voor ons hele leven in Himmel kam. “ Regisseur: „Enttäuschende Umstände“ Als begrip is er „een relatie tussen verschillende uitdrukkingen“ ärung kenne ich nicht“, dus Sturminger: „Ik heb nog niets meegemaakt, maar ik ben nog steeds blij met mijn andere Kunst van Abschied gewünscht.“ Er was zo’n staffel die „heel natuurlijk, hoffelijk en een unieke regisseur was, allemaal dingen die zo menselijk en plezierig waren.“ et“. Onduidelijk is dat het nu met de maertens mogelijk is om reclame te maken en geen enkele weergave van de meest waarschijnlijke weergave te maken. “Dat is het geval voor de advocaten. Ik ben blij om te weten dat de Handschlagqualität mener Partner verlassen verloren had kunnen gaan, aangezien de Directory van de Salzburger Festspiele de laatste jaren van deze jaren verloren is gegaan”, aldus Sturminger. Het was dus zeker dat festivalvoorzitter Kristina Hammer er in de VS zou zijn, aldus Maertens. „Ik ben blij, na deze tijd vinden we wel een manier.“

