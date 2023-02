Der Abschied von Tim Lobinger nimmt zowel den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften eine wichtige Rolle ein, der Stabhochspringer war eine prägende Figur. In de Sprints van 60 meter met een Zeitmessungsprobleme en Fehlstarts voor meer, deutlich runder läuft es für Cindy Roleder

Gina Lückenkemper hat sich zur deutschen Hallenmeisterin über 60 Meters krönt. De 100-meter-Europameisterin van SCC Berlin won zowel de titelstrijd in Dortmund als een spannende finale in 7.17 seconden voor de Staffel-Kolleginnen Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar/7.21) en Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen/7.22). Zunächst hatte Reichlich Verwirrung in der Halle geherrscht, weil auf der Leinand one Zielzeit von 7,05 Sekunden anzeigt be war – dies wäre nureine Hundertstel over them 35 Jahre alten deutschen Rekord gewesen. Lückenkemper ligt een jubelschrei los, en de tijd schließlich deutlich nach oben korrigiert wurde.

“Als je niet weet wat je moet doen, wie kan mehr als een Zehntel nach oben korrigieren kann. Dus grimmige hochzugehen, finde ich arg krass und ein bisschen fragwürdig”, zei Lückenkemper. Het is een van de weinige Zeit nicht “helemaal gesloten”. 7,17 Sekunden seien “oke, ich wäre aber lieber 7,05 Sekunden gelaufen”, ergänzte die 26-Jährige lachen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo bewees als Fünfte in 7.37 Sekunden ihre starken Sprint-Qualitäten. In de Paradedisziplin kämpft die Weltmeisterin am zweiten Wettkampftag am Sonntag (13 Uhr/Livestream bei sportschau.de) um Gold.

Een drama dat zich afspeelde bij de afscheiding van de man: Die Mitfavoriten Julian Wagner (LC Top Team Thüringen) en Owen Ansah (Hamburger SV ) werden nach onem vermeintlichen Fehlstart gediskwalificeerd. Als u legaal protesteert en start onder Vorbehalt – als Erster überquerte dann überraschend Aleksandar Askovic (LG Stadtwerke München) in 6.56 Sekunden vor Ansah en Wagner die Ziellinie. In de officiële officiële lijst die na minutenlange Warten Robin Ganter (MTG Mannheim/6,65) en Philipp Corucle (VfB Stuttgart/6,66) op de Plätzen twee en drie geführt, werden beiden hinter den letztlich gediskwalificeerd Ansah (6,57 ) en Wagner (6.58) auf den Rängen vier en fünf eingelaufen.

Konstanze Klosterhalfen versüßte sich derweil ihren 26. Geburtstag mit der Goldmedaille over 3000 Meter. Die 5000-Meter-Europameisterin werd in 8:34,89 Minuten en blieb damit nur rund twee Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Ziet er goed uit Hanna Klein (LAV Tübingen/8:36,83), Bronze cavity Hindernis-Vize-Europameisterin Lea Meyer (TSV Bayer Leverkusen/8:50,83). “Ein war ein sehr schöner Geburtstag”, sagte Klosterhalfen and schwärmte von einem “total schönen Erlebnis and einer super Stimmung” voor den 3000 Zuschauerinnen en Zuschauern in der Helmut-Körnig-Halle.

Gedenktekens verplaatsen naar Tim Lobinger

Die ehemal Hürden-Europameisterin Cindy Roleder verspreidde dagegen in haar Karriere mit onem Erfolgserlebnis. “Deutschlands schnellste Mama”, wie sich die 33-jarig bestaan ​​​​van SV Halle nach der Geburt in zijn soort nannte, bestritt en letzten Rennen over 60 Meter Hürden. Im Finale wurde sie in 8.15 Sekunden Dritte. “Ich wollte nor einmal eine Medaille commonn. Es ist gelungen, non cann ich meine Karriere beenden”, zei hij. De titel is veiliggesteld door Monika Zapalska (TV Wattenscheid) in 8.10 Sekunden voor Marlene Meier (Leverkusen/8.17).

Zum Stabhochsprung-Finale dacht dat de Duitse Leichtathletik ausserdem des am Donnerstag vertorbenen Tim Lobingers auf besondere Weise. Torben Blech heeft z’n begin van de atletenvorstellung in DLV-Trikot met een startnummer Lobingers in de hoogte en presteerde het om één keer neer te komen op de eerste Duitse 6-meter-springers. Die runderen 3000 Zuschauerinnen en Zuschauer klatschten long Beifall. De Hallen-Weltmeister van 2003 voerde de oorlog van de eerste Duitse Stabhochspringer, de magische Marke overheersend. Als een Athletensprecher verloofd daar sich für die Sportler im DLV. De eerste keer dat Ausnahmespringer het heeft gedaan, is dat de Krebs gekämpft zijn.

Nachließenden Wettkampf teilten sich Blech en Bo Kanda Lita Baehre die Goldmedaille. Beide Leverkusener zegevierden met derselben Höhe van 5,72 Meter, für Blech wars es der dritte DM-Titel in Folge. Vize-Europameister Lita Baehre siegte nach 2019 en 2020 ebenfalls zum insgesamt geschreven Mal unter dem Hallendach. Het brons ging naar Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken/5,52). Blech sprak anschließend von einem “ontroerend moment” beim Gedenk für Lobinger: “Er oorlog schon ein Vorbild für mich, ich habe mir extremviele Videos von Tim angeschaut.” Lita Baehre bezeichnete Lobingers Tod als “Erschütterung für die Stabhochsprung-Szene in Deutschland”.