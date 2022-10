Verwirrte Fahrer glauben, sie hätten „selbstfahrende“ Autos. Das ist gefährlich, warnt ein Versicherungskonzern

Washington, D.C

Laut dem Versicherungsinstitut für Straßenverkehrssicherheit (IIHS) vertrauen Fahrer zu sehr auf die Fahrerassistenzfunktionen ihrer Fahrzeuge, was zu gefährlichen Situationen führen kann.

Die Organisation, die Fahrzeugsicherheit erforscht, veröffentlichte am Dienstag eine Studie, in der festgestellt wurde, dass 53 % der Super Cruise-Benutzer von General Motors, 42 % der Tesla-Autopilot-Benutzer und 12 % der ProPilot Assist-Benutzer von Nissan sich wohl fühlten, wenn sie das System das Fahrzeug fahren ließen, ohne dass sie aufpassen mussten geschah auf der Straße. Einige beschrieben sogar, dass sie es bequem haben, das Fahrzeug bei schlechtem Wetter und auf Parkplätzen fahren zu lassen.

Diese Systeme sind alle Fahrerassistenzfunktionen, die adaptive Geschwindigkeitsregelung und Spurhaltesysteme kombinieren, hauptsächlich um ein Auto in einer Spur zu halten und dem Verkehr auf der Autobahn zu folgen. Sie alle erfordern einen aufmerksamen menschlichen Fahrer, der die Straße überwacht und bei Bedarf die volle Kontrolle übernimmt. Besitzer anderer Systeme mit ähnlichen Fähigkeiten, wie Fords BlueCruise, wurden vom IIHS nicht befragt.

Die vom IIHS untersuchten Systeme weisen alle einige Unterschiede auf, da Super Cruise als „hands-free“ bezeichnet wird und auf bestimmte Autobahnen beschränkt ist, für die GM es zugelassen hat. ProPilot Assist ist nur für Autobahnen und der Autopilot von Tesla kann auf einer breiteren Palette von Straßen verwendet werden, aber beides verlangen, dass die Fahrer ihre Hände am Lenkrad lassen. GM ist schneller als Tesla darin, den Zugriff auf die Software vorübergehend einzuschränken, wenn es der Meinung ist, dass ein Fahrer unaufmerksam ist.

Die Autohersteller warnen die Fahrer vor den Grenzen ihres Systems. Tesla merkt an, dass „aktuelle Autopilot-Funktionen eine aktive Fahrerüberwachung erfordern und das Fahrzeug nicht autonom machen“. GM fordert die Fahrer auf, „während der Fahrt immer aufmerksam zu sein“, und Nissan sagt, ProPilot Assist sei „kein Selbstfahrsystem“.

Dennoch bleibt Verwirrung.

„Early Adopters dieser Systeme haben immer noch ein schlechtes Verständnis für die Grenzen der Technologie“, sagte IISH-Präsident David Harkey in einer Erklärung.

Fahrer mit einem fehlerhaften Verständnis der Fähigkeiten der Fahrzeuge sind möglicherweise weniger bereit, ihre Fahrzeuge bei Bedarf zu steuern. Das IIHS forderte die Autohersteller auf, diese Fahrerassistenzfunktionen zu entwickeln, um die ordnungsgemäße Verwendung zu fördern.

GM teilte CNN Business in einer Erklärung mit, dass ein Fahrer, der SuperCruise nutzt, „für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs verantwortlich ist und jederzeit auf den Verkehr, die Umgebung und die Straßenbedingungen achten muss“.

„Nissan kommuniziert ProPilot Assist eindeutig als ein System zur Unterstützung des Fahrers, und es erfordert eine praktische Bedienung“, sagte Nissan in einer Erklärung. „Der Fahrer behält jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug.“

Tesla hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet und arbeitet normalerweise nicht mit den professionellen Nachrichtenmedien zusammen.

Wie wichtig es ist, wachsam zu bleiben, wurde hervorgehoben, als die Fahrer dem IIHS berichteten, dass die Systeme manchmal unerwartete Dinge tun, die ein Eingreifen des Fahrers erfordern. Fast die Hälfte der befragten Tesla Autopilot-Benutzer (48 %), ein Viertel der Super Cruise-Benutzer und 23 % der ProPilot Assist-Benutzer gaben an, dass ihr System etwas Unerwartetes getan hat, das ihr Eingreifen erforderte.

Die National Highway Traffic Safety Administration untersucht Teslas Fahrerassistenzfunktionen zum Bremsen „ohne Vorwarnung, zufällig und oft wiederholt in einer einzigen Fahrt“.

Das IIHS stellte fest, dass es üblich war, dass Fahrer in diesen Momenten Aktivitäten unternahmen, bei denen sie eine Hand vom Lenkrad nahmen. Zu den Aktivitäten gehören Essen, Trinken, SMS schreiben, ein Smartphone benutzen oder ein Buch, eine Zeitschrift oder eine Zeitung lesen.

Es war wahrscheinlicher, dass Fahrer solche Nicht-Fahraufgaben durchführten, wenn sie die Fahrerassistenzfunktionen nutzten. Alle drei untersuchten Systeme lenken das Fahrzeug innerhalb einer Fahrspur und halten mit dem Verkehr mit.

Die Forscher fanden heraus, dass Benutzer von GM Super Cruise eher berichteten, dass sie längere Zeit von der Straße wegschauten, als Benutzer von Teslas Autopilot oder Nissans ProPilot Assist.

Die Ergebnisse basierten auf Telefon- und Online-Umfragen unter rund 600 regelmäßigen Benutzern von SuperCruise, Autopilot und ProPilot Assist.

Die USA Die Regierung hat keine Standards für diese Funktionen festgelegt, die heute zu den neuesten Technologien in Fahrzeugen gehören. Cadillac und Nissan haben ihre Systeme erstmals in den letzten fünf Jahren auf den Markt gebracht. Der Autopilot von Tesla wurde 2015 in Fahrzeugen eingeführt.

Das Fahrerassistenzsystem von Tesla, das es als „vollständig selbstfahrend“ bezeichnet, wurde im Laufe der Jahre intensiv geprüft, da Autosicherheitsexperten sagen, dass der Name irreführend ist und die Verkehrssicherheit verschlechtern könnte.