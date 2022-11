Verwenden Sie keine Kopfformungskissen für Säuglinge, warnt die FDA

CNN

—



Eltern und Betreuer sollten keine kopfformenden Kissen für Säuglinge verwenden, die dazu bestimmt sind, die Kopfform eines Säuglings zu verändern oder die vorgeben, einen medizinischen Zustand zu behandeln, sagte die US-amerikanische Food and Drug Administration am Donnerstag.

„Die Verwendung von kopfformenden Kissen kann eine unsichere Schlafumgebung für Säuglinge schaffen und zum Erstickungs- und Todesrisiko beitragen“, sagte die FDA in einer Pressemitteilung.

Die Erklärung der FDA stellt klar, dass die Kissen, die mit einer „Einkerbung oder einem Loch in der Mitte“ versehen sind, um den Kopf eines Säuglings zu wiegen, während er auf dem Rücken schläft, nicht von der FDA zugelassen sind.

„Der FDA ist kein nachgewiesener Nutzen bei der Verwendung von Kissen zur Kopfformung von Säuglingen für medizinische Zwecke bekannt“, sagte die Behörde in einer Erklärung. „Die Verwendung von kopfformenden Kissen kann eine unsichere Schlafumgebung für Säuglinge schaffen und zum Erstickungs- und Todesrisiko beitragen.“

Kopfformungskissen für Säuglinge sollen das Flachkopfsyndrom oder Plagiozephalie behandeln oder verhindern, ein häufiges Problem für Babys, weil sie viel Zeit damit verbringen, auf dem Rücken zu schlafen, sagt der britische National Health Service.

Die Pressemitteilung der FDA erklärt, dass das Flat-Head-Syndrom normalerweise von selbst verschwindet, für Säuglinge nicht schmerzhaft ist und keine Entwicklungsprobleme verursacht.

„Wenn Sie ein Kopfformungskissen für Kleinkinder besitzen, werfen Sie es weg; spenden Sie es nicht und geben Sie es niemandem weiter“, sagte die Agentur.

Gesundheitsdienstleistern empfiehlt die FDA, von der Verwendung von Kopfformungskissen für Säuglinge abzuraten und sicherzustellen, dass die Patienten das Risiko des Kindstods bei der Verwendung verstehen. Die FDA rät Gesundheitsdienstleistern, das Bewusstsein für sichere Schlafumgebungen zu fördern und Patienten über sichere Behandlungsmöglichkeiten für das Flat-Head-Syndrom aufzuklären.

Wenn Eltern bei Säuglingen eine ungewöhnliche Kopfform bemerken, sollten sie sich von ihrem Arzt beraten lassen. Helme, Stirnbänder und Mützen sind von der FDA zugelassene Optionen, die Gesundheitsdienstleister zur Behandlung des Flachkopfsyndroms anbieten können.

Laut der FDA könnte die Verwendung von Kissen zur Kopfformung bei Säuglingen die notwendige Untersuchung und Behandlung verzögern – nicht nur beim Flachkopfsyndrom, sondern auch bei schwerwiegenderen Erkrankungen wie Kraniosynostose, bei der sich die Schädelknochen eines sich entwickelnden Säuglings zu früh verbinden.

Kopfformungskissen für Säuglinge sind leicht erhältlich und laut Dr. Sarah Schaffer, Kinderärztin am National Children’s Hospital, in vielen großen Säuglingsgeschäften erhältlich.

„Hoffentlich führt diese Empfehlung dazu, dass sie von diesen Websites entfernt werden“, sagte Schaffer.

„Der plötzliche unerwartete Kindstod (SUID), zu dem auch das plötzliche Kindstodsyndrom (SIDS) gehört, ist die Hauptursache für den Tod durch Verletzungen im Säuglingsalter“, sagte die American Academy of Pediatrics auf ihrer Website. „Schlaf ist eine große Herausforderung für Familien mit Babys, aber die Befolgung der Empfehlungen für einen sicheren Schlaf kann viele SUID-Todesfälle verhindern.“

Um eine sichere Schlafumgebung zu schaffen, sollten Säuglinge laut den National Institutes of Health in einer tragbaren Decke auf einer festen, ebenen Schlafoberfläche auf dem Rücken schlafen. In ihrem Schlafbereich sollten sich keine Spielsachen, Decken oder andere Gegenstände befinden.

„Verwenden Sie keine Kissen oder Geräte zur Kopfformung, die nicht in der Verpackung Ihrer Babyausstattung enthalten waren“, sagte Schaffer und merkte an, dass Autositzbefestigungen ebenfalls unsicher sind.