Armenien werde seine langjährigen Beziehungen zum US-geführten Militärblock ausbauen, werde aber nicht beitreten, sagte ein hochrangiger Diplomat

Der stellvertretende Außenminister Vahan Kostanyan sagte, Armenien sei dies „bereit, weiterzumachen“ Zusammenarbeit mit der NATO, hat jedoch keine Einladung zum Beitritt erhalten und ihr Beitritt steht nicht auf der Tagesordnung. Er reagierte, nachdem Aufrufe eines Aktivisten, der die Erweiterung des Blocks unterstützte, ins Rampenlicht der Medien gerieten.

In einem Gespräch mit Reportern am Montag wurde Kostanyan gebeten, einen Beitrag auf X (ehemals Twitter) von Gunther Fehlinger, dem Vorsitzenden des Europäischen Komitees für NATO-Erweiterung, zu kommentieren, der früher am Tag schrieb: „Ich rufe Armenien auf, jetzt der NATO beizutreten“ während er US-Präsident Joe Biden und den armenischen Premierminister Nikol Pashinyan markierte.

„Die Partnerschaft zwischen Armenien und der NATO besteht schon seit vielen Jahren. Wir arbeiten in verschiedenen Formaten mit der NATO zusammen und sind bereit, diesen Prozess fortzusetzen.“ sagte der armenische stellvertretende Außenminister.









Er erinnerte auch daran, dass der Vorsitzende des Ausschusses nicht für den Militärblock spreche und „Leitet nur eine öffentliche Organisation, deren Name das Wort ‚NATO‘ enthält.“ Eine Realität, die Fehlinger selbst erkannte, der auch mehrere andere Länder, darunter Österreich, Irland und Armeniens Nachbarn Georgien und Aserbaidschan, angefleht hat, dem Bündnis beizutreten.

Armenien ist Teil der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), die mehrere postsowjetische Staaten, darunter Russland, umfasst, aber auch in mehreren Bereichen Partnerschaften mit der NATO unterhält. Die kaukasische Republik ist Mitglied der Partnership for Peace- und Defense Education Enhancement-Programme des Blocks und beteiligt sich an der NATO-geführten Operation in Serbiens abtrünniger Provinz Kosovo.

Gleichzeitig befindet sich Armenien seit mehreren Jahrzehnten in einem Konflikt mit Aserbaidschan um die umstrittene Region Berg-Karabach. Die selbsternannte Republik löste sich in den letzten Jahren der Sowjetzeit von Aserbaidschan, was einen großen Krieg auslöste, der Tausende von Menschenleben forderte und 1994 mit der Unterzeichnung eines international vermittelten Waffenstillstands endete. Seitdem sind die beiden Nationen miteinander verlobt in sporadischen Kämpfen um Berg-Karabach.