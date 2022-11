Vertragsentwurf legt weitreichende neue Regeln für Länder fest – POLITICO

Die Coronavirus-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Länder arbeiten bereits an neuen Regeln, um auf die nächste zu reagieren.

Der Entwurf des Pandemievertrags, der von Diplomaten in Genf ausgehandelt wird, würde von den Ländern erhebliche Zusagen verlangen, um einen gerechten Zugang zu Pandemieprodukten zu gewährleisten – Zusagen, die wahrscheinlich von Big Pharma zurückgewiesen werden.

Ein von POLITICO erhaltener Textentwurf legt die Grundlage für Diskussionen, die sich voraussichtlich bis Mai 2024 erstrecken werden, wenn die endgültige Vereinbarung angenommen wird.

Die Länder haben zugegeben, dass sie nicht auf COVID-19 vorbereitet waren – das mehr als 600 Millionen Menschen infiziert und schätzungsweise 6,6 Millionen Menschenleben gefordert hat –, wobei die Krise durch ungleichen Zugang zu Impfstoffen, Horten medizinischer Versorgung und mangelnde Transparenz bei Beschaffungsgeschäften gekennzeichnet war , und ein Mangel an geografischer Vielfalt bei der Herstellung dieser Produkte.

In seiner jetzigen Form würde der Vertragsentwurf die Länder in erhebliche Verpflichtungen zur Verbesserung des Zugangs binden. Ein zentrales Ziel? Verhindern, dass „grobe Ungerechtigkeiten, die den rechtzeitigen Zugang zu medizinischen und anderen Produkten zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie verhinderten“, erneut auftreten.

Die Idee, die erstmals 2020 vom Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, vorgeschlagen wurde, wurde schließlich von den Ländern der Weltgesundheitsorganisation aufgegriffen. Auch wenn das endgültige Abkommen nicht die Form eines Vertrags annehmen muss, hat das Gremium, das über den Text verhandelt, bereits zugestimmt, dass er rechtsverbindlich sein sollte.

Wenn sich die WHO-Mitglieder darauf einigen, wären die Folgen nicht nur für die Länder selbst, sondern auch für die Pharmaunternehmen, die Pandemie-Gegenmaßnahmen entwickeln, herstellen und vertreiben, enorm. In seiner jetzigen Form bindet der Text Länder an Verpflichtungen, deren Umsetzung die Bedingungen rund um die Vergabe von Forschungsgeldern erschüttern würde; würde Verpflichtungen in Bezug auf die Offenlegung von Preisen und Vertragsbedingungen für Pandemieprodukte beinhalten; und Mechanismen für den Technologie- und Know-how-Transfer einrichten.

Fokus auf Transparenz

Unter den vielen Bestimmungen des Entwurfs besagt der Abkommensentwurf, dass die Länder Mechanismen entwickeln sollten, die potenziellen Herstellern in allen Regionen „den relevanten Technologie- und Know-how-Transfer fördern und bereitstellen“, wobei der Schwerpunkt auf Entwicklungsländern liegt.

Es fordert auch Maßnahmen, die die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für Forschung und Entwicklung fördern würden, sowie die Entwicklung einer Reihe von Grundsätzen, „die sicherstellen, dass die öffentliche Finanzierung von Forschung und Entwicklung für Produkte zur Bekämpfung von Pandemien zu einem gerechteren Zugang und einer besseren Erschwinglichkeit führt“. Wichtig ist, dass dies „Bedingungen für verteilte Herstellung, Lizenzierung, Technologietransfer und Preispolitik“ beinhalten würde.

Der Vertragsentwurf konzentriert sich auch auf die Notwendigkeit, Vorräte für Pandemieprodukte anzulegen, und schlägt die Verwendung von gepoolten Mechanismen vor, die auf dem öffentlichen Bedarf basieren, wobei effiziente multilaterale und regionale Beschaffungsmechanismen verwendet werden.

Entschädigungs- und Vertraulichkeitsklauseln, die Entscheidungen zu COVID-19-Impfstoffen behinderten, werden ebenfalls ins Visier genommen, mit der Aufforderung, Maßnahmen zur Begrenzung dieser Klauseln umzusetzen. Der Text soll sicherstellen, dass „Befürworter der Forschung für Produkte zur Bekämpfung der Pandemie einen Teil des Risikos (Haftung) übernehmen, wenn sich die Produkte oder Lieferungen in der Forschungsphase befinden, und dass sie Zugang zu solchen Produkten zur Bekämpfung der Pandemie verschaffen“.

Der Vertragsentwurf fordert auch die Offenlegung von Informationen über die öffentliche Finanzierung von Forschung und Entwicklung, darunter „Empfehlungen, Unternehmen, die Produkte zur Bekämpfung der Pandemie herstellen, zur Offenlegung von Preisen und Vertragsbedingungen für die öffentliche Beschaffung in Zeiten von Pandemien zu verpflichten“. In vielen Ländern sind Informationen zu den Vertragsbestimmungen streng gehütete Geheimnisse geblieben, und Transparenzkämpfer kämpfen darum, an diese Informationen zu gelangen.

Es gibt eine Bestimmung im Text, die ein zweischneidiges Schwert für die Pharmaindustrie sein wird – ein Aufruf zum „schnellen, regelmäßigen und rechtzeitigen“ Austausch von Daten über Krankheitserreger und genetische Sequenzen. Dieses Ersuchen kommt mit der Maßgabe, dass es einen fairen und gerechten Zugang zu den Vorteilen der Bereitstellung dieser Daten gibt. Dies würde durch ein „umfassendes System für Zugang und Vorteilsausgleich“ unterstützt.

Die Industrie hat den sofortigen Austausch von Informationen über potenziell gefährliche Krankheitserreger gefordert und davor gewarnt, dass diese von den Ländern als „Verhandlungschips“ verwendet werden, und ihre Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass langwierige Verhandlungen über die Bedingungen für den Datenaustausch ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen würden.

Geistiges Eigentum

Während der Pandemie hat sich Big Pharma auch ausgiebig gegen alle Bemühungen eingesetzt, die darauf abzielen, seine geistigen Eigentumsrechte zu verwässern, und sogar mit Desinvestitionsdrohungen gedroht, um seine Botschaft zu vermitteln. Während in dem Entwurf bereits vieles herausgearbeitet wurde, müssen Fragen rund um geistige Eigentumsrechte noch gelöst werden.

In dem Dokument sind mehrere Vorschläge aufgeführt, die von den neutraleren reichen, wo die Länder anerkennen würden, dass „der Schutz der Rechte an geistigem Eigentum für die Entwicklung neuer medizinischer Produkte wichtig ist, aber auch Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Preise anerkennen“.

Am umstritteneren Ende fordert ein Vorschlag die Länder auf, „die Bedenken anzuerkennen, dass geistiges Eigentum an lebensrettenden medizinischen Technologien weiterhin eine Bedrohung und Hindernisse für die vollständige Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit und auf wissenschaftlichen Fortschritt für alle darstellt, insbesondere die Auswirkungen auf die Preise.“

Bei der Durchsetzung des Vertrags ist der weitere Weg unklar. Der Text besagt, dass das Leitungsgremium bei seiner ersten Sitzung über die Verfahren zur Förderung der Einhaltung des Textes und „falls dies für angemessen erachtet wird, um Fälle der Nichteinhaltung anzugehen“ entscheiden wird. Die Maßnahmen würden Überwachung, Rechenschaftslegung und die Vorlage von Berichten oder Überprüfungen umfassen.