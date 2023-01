Verteidigungsführer treffen sich inmitten von Meinungsverschiedenheiten über Panzer für die Ukraine

RAMSTEIN AIR BASE, Deutschland (AP) – Verteidigungsführer, die auf der Ramstein Air Base in Deutschland versammelt waren, hörten am Freitag eine leidenschaftliche Bitte um mehr Hilfe vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, als sie darum kämpften, den anhaltenden Dissens darüber zu lösen, wer Kampfpanzer und andere militärische Hilfe für ihn bereitstellen wird umkämpftes Land.

„Das ist ein entscheidender Moment. Russland gruppiert sich neu, rekrutiert und versucht sich neu auszurüsten“, warnte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Eröffnung des Treffens.

Selenskyj, der live per Videoverbindung sprach, sagte der Versammlung, dass „Terror keine Diskussion zulässt“. Er sagte: „Der von Russland begonnene Krieg erlaubt keine Verzögerungen.“

Austin nannte es einen entscheidenden Moment für die Ukraine und ein „entscheidendes Jahrzehnt für die Welt“, sagte Austin, die Präsenz der Gruppe in Deutschland signalisiere ihre Einheit und ihr Engagement, die Ukraine weiter zu unterstützen.

„Wir müssen unseren Schwung und unsere Entschlossenheit aufrechterhalten. Wir müssen noch tiefer graben“, sagte Austin der Versammlung von bis zu 50 Verteidigungsführern, die persönlich und per Video teilnahmen.

Austin und US-Armeegeneral Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, sollten das jüngste massive Hilfspaket der USA besprechen, das sich auf insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar beläuft und erstmals gepanzerte Stryker-Fahrzeuge umfasst.

Aber breiteres Zögern über die Entsendung von Panzern in die Ukraine hat die Koalition in Aufruhr versetzt. Deutschland steht unter wachsendem Druck, Leopard-2-Panzer nach Kiew zu liefern oder zumindest anderen Ländern wie Polen den Weg freizumachen, die in Deutschland hergestellten Leoparden aus ihren eigenen Beständen zu liefern.

Auch die USA haben sich zumindest bisher geweigert, M1-Abrams-Panzer zur Verfügung zu stellen, und verwiesen auf die umfangreichen und komplexen Wartungs- und logistischen Herausforderungen bei dem Hightech-Fahrzeug. Die USA glauben, dass es produktiver wäre, Leoparden zu schicken, da viele Verbündete sie haben und die ukrainischen Truppen nur auf diesem trainiert werden müssten, anstatt viel mehr Training auf den schwierigeren Abrams zu benötigen.

Das Vereinigte Königreich kündigte letzte Woche an, dass es Challenger-2-Panzer entsenden werde, und beschrieb dies als eine natürliche Weiterentwicklung der Militärhilfe für die Ukraine.

Bei einem Pentagon-Briefing am Donnerstag sagte Sprecherin Sabrina Singh, der Leopard und der Challenger seien nicht mit den Abrams-Panzern vergleichbar, weil der Abrams viel schwieriger zu warten sei und nicht gut passen würde.

„Es ist eher ein Nachhaltigkeitsproblem. Ich meine, das ist ein Panzer, der Düsentreibstoff benötigt, während der Leopard und der Challenger einen anderen Motor haben.“ Der Leopard und der Challenger sind „etwas einfacher zu warten“, sagte Singh. „Sie können über große Teile des Territoriums manövrieren, bevor sie tanken müssen. Die Wartung und die hohen Kosten, die für die Wartung eines Abrams erforderlich wären – es macht im Moment einfach keinen Sinn, dies den Ukrainern zur Verfügung zu stellen.“

Das von den USA gesendete Hilfspaket umfasst acht Avenger-Luftverteidigungssysteme, 350 Humvees, 53 Mine Resistant Ambush Protected (MRAP)-Fahrzeuge, mehr als 100.000 Schuss Artilleriemunition und Raketen sowie Raketen für das High Mobility Artillery Rocket System. Das teilte das Pentagon am Donnerstag mit.

Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sein Amt nur eine Stunde vor seinem Treffen mit Austin am Donnerstag antrat, ist unter den Teilnehmern des Ramstein-Treffens. In Bezug auf die Panzer sagte er der ARD, er sei „ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung darüber bekommen werden, aber ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wie es aussehen wird“.

In kurzen Kommentaren vor Beginn des Treffens sagte Austin: „Wir werden unser gemeinsames Engagement zur langfristigen Unterstützung der Selbstverteidigung der Ukraine erneuern“, erwähnte jedoch keine spezifische neue Ausrüstung.

Fast 11 Monate nach der russischen Invasion hat Selenskyj seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass er nicht genügend Waffen von den westlichen Alliierten erhält.

Am Rande des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, sprach der ukrainische Staatschef am Mittwoch per Videoschalte mit einer verschleierten Kritik an wichtigen Unterstützern wie Deutschland und den USA, die mit der Entsendung von Panzern gezögert haben.

Zelenskyy beklagte über einen Dolmetscher einen „Mangel an spezifischen Waffen“ und sagte über einen Dolmetscher: „Es gibt Zeiten, in denen wir nicht zögern oder vergleichen sollten, wenn jemand sagt: ‚Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch seine Panzer teilt. ‚“

Laut einem US-Beamten, der nicht zur Stellungnahme befugt war und unter der Bedingung der Anonymität sprach, haben deutsche Beamte ihr Zögern zum Ausdruck gebracht, Verbündeten zu erlauben, Leoparden zu geben, es sei denn, die USA schicken der Ukraine auch die Abrams. Aber es gab keine Anzeichen dafür, dass die USA ihre Entscheidung, Abrams nicht zu schicken, verschieben. Das Thema wird voraussichtlich ein zentrales Thema der Sitzung am Freitag sein.

Milley sagte Reportern, die diese Woche mit ihm reisten, dass eine komplexe neue US-Ausbildung ukrainischer Truppen, kombiniert mit einer Reihe neuer Waffen, Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen auf dem Weg in die Ukraine, der Schlüssel sein wird, um den Streitkräften des Landes zu helfen, von Russland erobertes Territorium zurückzuerobern im fast 11 Monate alten Krieg.

Das Ziel, sagte er, sei es, die benötigten Waffen und Ausrüstung in die Ukraine zu liefern, damit die neu ausgebildeten Streitkräfte sie „irgendwann vor dem Frühlingsregen einsetzen können. Das wäre ideal.“

Der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, Colin Kahl, sagte diese Woche auch, dass sich eine neue Phase des Krieges abzeichnet, da Russland sich immer tiefer verschanzt, und dass die Ukraine mechanisierte Infanterie braucht, um diese Linien zu durchbrechen.

Der Zustrom von neuen Waffen, Panzern und gepanzerten Trägern erfolgt, während die Ukraine im Osten des Landes um die Stadt Bakhmut und die nahe Salzminenstadt Soledar mit intensiven Kämpfen konfrontiert ist. Es wird erwartet, dass sich die Kämpfe im Frühjahr verschärfen.

