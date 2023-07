Wie viel Geld braucht es für eine wirksame Abschreckung und Verteidigung? Dieses Thema wird in der NATO seit langem diskutiert. Kurz vor dem Gipfel in Litauen gibt es nun einen Kompromiss.

Der Nato-Angesichts der Drohungen aus Russland haben sich die Staaten darauf geeinigt, das gemeinsame Ziel für die nationalen Verteidigungsausgaben zu verschärfen. Die 31 Bündnismitglieder wollen künftig mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Bündniskreisen nach Abschluss eines schriftlichen Beschlussfassungsverfahrens zur Vorbereitung des Nato-Gipfels kommende Woche.

Das bisherige Ziel bestand lediglich darin, dass sich alle Verbündeten bis 2024 der Benchmark nähern, mindestens zwei Prozent ihres BIP dafür Verteidigung Es wurde 2014 auf einem Gipfel in Wales beschlossen.

Das neue Zwei-Prozent-Ziel soll nun in die Erklärung des Nato-Gipfels aufgenommen werden, der am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius beginnt. Beim Gipfeltreffen wird es auch um die Stärkung der Abschreckung gehen Russland und weitere Unterstützung geht an die Ukraine.

Für Deutschland und fast 20 weitere NATO-Staaten bedeutet das neue Ziel, dass sie Verteidigungsausgaben wird in den kommenden Jahren deutlich steigen müssen. Die Bundesrepublik hat ihre NATO-relevanten Ausgaben zuletzt um zehn Prozent auf rund 64 Milliarden Euro erhöht. Bisher ist das Bündnis jedoch weit von seinem Ziel entfernt. Nach aktuellen Vergleichszahlen schätzt die NATO, dass Deutschland in diesem Jahr eine Quote von 1,57 Prozent erreichen wird.

Was kommt als nächstes?

Mit Hilfe eines im vergangenen Jahr beschlossenen Sondervermögens für Verteidigung in Höhe von 100 Milliarden Euro soll die Zwei-Prozent-Quote nun im Jahr 2024 erreicht werden. Allerdings ist unklar, wie es nach der Ausschöpfung des Sondervermögens weitergeht . Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte der Anteil am BIP bereits im Jahr 2026 wieder auf unter zwei Prozent sinken.

Innerhalb der NATO waren zuletzt die Spitzenreiter im Verhältnis zwischen Wirtschaftskraft und Verteidigungsausgaben USA. Nach am Freitag veröffentlichten Schätzungen liegen sie derzeit bei 3,49 Prozent. Mit 860 Milliarden US-Dollar (791 Milliarden Euro) plante Washington zuletzt mehr als doppelt so viel Geld für die Verteidigung ein wie alle anderen Bündnisstaaten zusammen.

Neben den USA werden nach neuesten NATO-Schätzungen im Jahr 2023 nur noch Großbritannien, Finnland, Griechenland, Ungarn, Polen, Litauen, Estland, Lettland, Rumänien und die Slowakei das Zwei-Prozent-Ziel erreichen.

Was sagt die BIP-Quote über die Leistung aus?

In der Diskussion um das neue Ziel hatte die Bundesregierung lange versucht, die Vorgaben möglichst vage zu halten. Es wurde argumentiert, dass die BIP-Quote wenig über die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte aussage und dass NATO-Ziele, beispielsweise für militärische Fähigkeiten und deren Einhaltung, viel wichtiger und aussagekräftiger seien. Als Beleg dafür wird angeführt, dass die Quote nicht sinke, wenn ein Land bei sinkender Wirtschaftsleistung seine Verteidigungsausgaben entsprechend kürze.

Zuletzt stimmte die Bundesregierung jedoch immerhin zu, die zwei Prozent als Mindestziel festzulegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte zuletzt wiederholt öffentlich, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben dauerhaft auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen werde.

In der Diskussion um das neue Ziel hatten sich vor allem die baltischen Staaten und Polen für eine deutlich ehrgeizigere Selbstverpflichtung ausgesprochen. Der estnische Minister Hanno Pevkur forderte kürzlich ein Ziel von 2,5 Prozent.

Der Streit um die Verteidigungsausgaben in der Nato war während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump besonders hart. Er hatte europäischen Verbündeten wie Deutschland aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Ausgaben Trittbrettfahrertum vorgeworfen und zeitweise sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht.

Auch Trump dürfte das neue Zwei-Prozent-Ziel als unzureichend bewerten. Laut Diplomaten haben sich die Staaten mit bislang niedrigen Quoten nicht verpflichtet, ab dem nächsten Jahr mindestens zwei Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben. In Ländern wie Kanada, Spanien, Luxemburg und Belgien wird es beispielsweise noch mehrere Jahre dauern, bis das Ziel erreicht ist.

dpa