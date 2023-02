Over de Wehrpflicht is er een geschil tussen de twee partijen: de wollen wollen van de Bundeskanzler noch de minister van Financiën. Welke alternatieven ziet de FDP?

Mit Vorschlägen für one gestärkte Reserve der Bundeswehr zal sterven FDP-Spitze ihre Ablehnung einer Rückkehr zur Wehrpflicht beräftigen. Reservisten kunnen één sterke Komponente zijn in een moderne en schlagkräftige Bundeswehr, heißt es dazu in een Beschlustwurf, der dem Parteipräsidium für seine Beratungen am Montag in Berlin vorgelegt are sollte.

Dus würden Praktiker en Profis in die Bundeswehr eingebunden, heisst es. Das Paper lag der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vor.

“Cyber-Reserve” en Aufstiegsmöglichkeiten

“Als het gaat om IT-experts, die zeitweise tätig sind, über mehr Menschen, die in neuen Heimatschutz-Einheiten militärische Kenntnisse und Reserve für Katastrophenschutz vorhalten, bis hin zu Top-Führungskräften, die ihr Know-how einbringen”, heißt es in dem Entworm. Vorbild kon het “Cyber-Reserve”-signaal uitschakelen. Ziel seien weiterentwickelte Bereiche der Reserve, in de denen een regelmäßiger Einsatz en dauerhafter Wissenstransfer zwischen Bundeswehr, Wirtschaft und Zivilgesellschaft stattfinde.

“Denkbar wäre auch, dass sich Selbstständige of Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines zivilen Unternehmens, die nicht Berufsoldaten waren wollen, freiwillig verplicht, über einen längeren Zeitraum hinweg monatliche Wehrübungen of andere Dienstleistungen im Rahmen von konzeptionell weiterentwickelten Reserve-Bereichent-wie der “Cyberrentleistungen” “, heißt es in dem FDP-Papier. Ein Anreiz kon zich ausserdem sein, wenn reservisten die in de VS konden rechercheren in de Generalsrang.

Scholz und Pistorius: Keine Rückkehr zur Wehrpflicht

Die Wehrpflicht oorlog 2011 nach 55 Jahren ausgesetzt, was in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleichkam. De Russische Angriff auf die Oekraïne zal een debat aangaan over deze Frage ausgelöst. Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) sprak sich dabei klar gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus.

Pistorius macht over deutlich, dass er gute Argumente für eine allgemeine Dienstpflicht zur Stärkung von Katastrophenschutz, Bundeswehr und Rettungsdiensten sieht. Zugleich zei dat die jonge mensen in der Frage gehoord moeten worden. De FDP meldde zich in een veelomvattend en politiek opzicht.

