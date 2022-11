Verteidigung Erfolgreiche Studie mit AccuVAC-PT007-Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs. VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 23. November 2022 – Defense Therapeutics Inc. (?Defence? oder das ?Unternehmen?), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung immunonkologischer Impfstoffe konzentriert

– Defense Therapeutics Inc. (?Verteidigung? oder das ?Gesellschaft?), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung immunonkologischer Impfstoffe und Arzneimittelverabreichungstechnologien konzentriert, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines GLP (Gute Laborpraxis) Studien zum Impfstoffkandidaten AccuVAC-PT007, der speziell für den Einsatz gegen Gebärmutterhalskrebs entwickelt wurde. GLP-Studien an Nagetieren zeigen die allgemeine Sicherheit und Verträglichkeit ohne Anzeichen von Komplikationen.

Gebärmutterhalskrebs tritt normalerweise auf, wenn zervikale Epithelzellen mit dem humanen Papillomavirus (HPV), einer der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten, infiziert werden. Obwohl HPV-Infektionen resorbiert werden können, führen Infektionen, die dem Immunsystem entgehen, letztendlich zu Genitalwarzen, die zu fortgeschrittenem Krebs führen können, der mit Standardtherapien schwer zu behandeln ist. Aktuell kann eine gezielte Impfung gegen HPV vor Gebärmutterhalskrebs schützen. Kommerziell erhältliche Impfstoffe (die eine Mischung aus 9 vom HPV-Genom abgeleiteten L1-Proteinen enthalten) sind jedoch nicht dafür ausgelegt, gegen alle HPV-Subtypen zu schützen, und die auf dem Markt erhältlichen Impfstoffe können nicht zur Behandlung von bereits bestehendem Gebärmutterhalskrebs verwendet werden. Defense hat sich an der Entwicklung von AccuVAC-PT007 beteiligt, einem proteinbasierten Impfstoff, der ein einzelnes Onkoprotein (E7) enthält, das entwickelt wurde, um die Antigenpräsentation durch das Immunsystem mit Accum zu verbessernTM konzentriert sich darauf, diese ?Lücke? schließen. Dieser Impfstoff kann nicht nur zum Schutz vor HPV (prophylaktische Anwendung) verwendet werden, sondern stellt auch den einzigen experimentellen Impfstoff dar, der in der Lage ist, bestehenden Gebärmutterhalskrebs zu heilen, wenn er mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren kombiniert wird. AccuVac könnte hier eine Lösung sein.

Nutzung des AccumTMPlattform hat Defense AccuVAC-PT007 entwickelt, einen proteinbasierten Impfstoff, der auf das Onkoprotein E7 des HPV-Virus abzielt. Wie in unserer Pressemitteilung vom 17. Mai 2022 berichtet, wurde für AccuVAC-PT007 bereits nachgewiesen, dass es einen vollständigen Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs bietet (prophylaktische Impfung). Diese bahnbrechenden Ergebnisse veranlassten die Erprobung von AccuVAC-PT007 zur Behandlung von bestehendem Gebärmutterhalskrebs (therapeutische Impfung). Präklinische Studien an Nagetieren, über die bereits in unserer Pressemitteilung vom 27. Juni 2022 berichtet wurde, zeigten, dass die gleichzeitige Verabreichung von AccuVAC-PT007 mit multiplen Immun-Checkpoint-Inhibitoren (PD-1-, CTLA4- oder CD47-Antikörper) zu einer wirksamen Kontrolle des Tumorwachstums führte, mit der stärksten beobachteten Wirkung auf CD47-Antikörper, einem der zuletzt entwickelten klinischen Immun-Checkpoint-Inhibitoren.

?Der erfolgreiche Abschluss der GLP-Studien ist ein klarer Beweis für das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil unseres Impfstoffs AccuVAC PT007. Mit nur einem mit unserem AccumTM verknüpftes Onkoprotein (E7), würden wir die Herstellungskosten erheblich senken und wären ? was ist noch wichtiger? bereits bestehenden Gebärmutterhalskrebs heilen kann. Dies ist ein weiteres überzeugendes Beispiel für die Vielseitigkeit von AccumTM-Technologie durch Verteidigung. Es zeigt auch, wie engagiert wir uns für die effiziente Entwicklung von Impfstoffen zur Ausrottung von Tumoren einsetzen. Unser Impfstoff AccuVAC PT007 ist nun bereit für eine klinische Phase-I-Studie oder eine Partnerschafts-/Lizenzvereinbarung mit einem Pharmaunternehmen? Plouffe, dem CEO von Defense Therapeutics.

Neben Gebärmutterhalskrebs kann HPV Krebs der Vulva, der Vagina, des Penis oder des Anus verursachen. HPV kann auch Krebs im Rachenraum (sogenannter Oropharynxkrebs) verursachen und den Zungengrund und die Mandeln befallen. Darüber hinaus sind Patienten mit geschwächtem Immunsystem möglicherweise nicht in der Lage, eine HPV-Infektion abzuwehren, was zu einer weiteren schweren Krankheit mit ungedecktem medizinischem Bedarf führt. Dies bietet eine Chance für das von Defence entwickelte AccuVAC-PT007.

Gebärmutterhalskrebs hat eine hohe Sterblichkeitsrate (fast 50 %), die durch Diagnose und Prävention gesenkt werden kann. in Eins Bericht 360ResearchReports prognostiziert, dass der weltweite Markt für Behandlungen von Gebärmutterhalskrebs bis 2027 ein Volumen von 11 Mrd. USD erreichen wird, bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % im Prognosezeitraum.

Über Verteidigung:

Defense Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das unter Verwendung seiner proprietären Plattform an der Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation und ADC-Produkten arbeitet. Das Herzstück der Defense Therapeutics-Plattform ist die ACCUMTM-Technologie, die die präzise Abgabe von intakten Impfstoffantigenen oder ADCs an Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Krankheiten wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

