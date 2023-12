Vertegenwoordiger Pramila Jayapal hekelde haar kritiek omdat ze om ‚evenwichtige‘ kritiek vroeg in antwoord op vragen over de verkrachtingen door Hamas

Vertegenwoordiger Pramila Jayapal (D-WA) werd zondag door zowel de Democraten als de Republikeinen bekritiseerd nadat ze had opgeroepen tot “evenwichtige” kritiek op de oorlog tussen Israël en Hamas, toen haar werd gevraagd naar het vermeende stilzwijgen van progressieven over de verkrachtingen van Israëlische vrouwen door Hamas.

Jayapal, voorzitter van de progressieve caucus, veroordeelde op 7 oktober snel het seksuele geweld tegen Israëlische vrouwen door Hamas-militanten, voordat hij opmerkte dat Israël 15.000 Palestijnen heeft gedood – van wie tweederde vrouwen en kinderen – tijdens een optreden op CNN. “Staat van de Unie.”

CNN-presentator Dana Bash zei dat ze heeft gemerkt dat progressieve vrouwen grotendeels zwijgen over de gruwelijke seksuele aanvallen die Hamas heeft gepleegd tijdens de dodelijke invasie van de Joodse Staat.

Jayapal antwoordde dat ze dacht dat de beschuldiging niet helemaal waar was.

“Ik denk dat we het altijd hebben over de impact van oorlog op vrouwen in het bijzonder… Ik heb veroordeeld wat Hamas heeft gedaan. Ik heb de acties absoluut veroordeeld – de verkrachting natuurlijk”, zei ze voordat ze het gesprek terugbracht naar Israël en de beschuldigingen dat het land zich niet aan het internationaal humanitair recht heeft gehouden.

‘Moreel gezien denk ik dat we niet kunnen zeggen dat de ene oorlogsmisdaad de andere verdient. Dat is niet wat het internationaal humanitair recht zegt”, zei Jayapal.

Bash deinsde achteruit toen het congreslid zich afwendde.

“Met alle respect, ik vroeg je net naar de vrouwen en je keerde terug naar Israël. Ik vraag je over Hamas,‘ zei Bash.







Bash en Jayapal hadden een verhitte discussie nadat de CNN-presentator de afleiding van Jayapal had teruggedrongen. CNN

‘Ik heb je vraag al beantwoord, Dana,’ antwoordde Jayapal in een verhitte discussie. “Ik zei dat het afschuwelijk is en ik denk dat verkrachting afschuwelijk is. Seksueel geweld is verschrikkelijk. Ik denk dat dit gebeurt in oorlogssituaties; terroristische organisaties zoals Hamas gebruiken deze uiteraard als instrumenten.”

“Ik denk echter dat we evenwichtig moeten zijn als het gaat om het initiëren van de gewelddadigheden tegen de Palestijnen,” voegde ze eraan toe, terwijl ze het kolossale dodental in Gaza naar voren bracht.

Bash kwam tussenbeide en erkende dat de massale slachtoffers “verschrikkelijk” zijn, en bracht opnieuw de verkrachtingen van jonge Israëlische vrouwen door de Hamas-terroristen ter sprake.

“Nou, Dana… ik wil niet dat dit de hiërarchie van onderdrukking wordt,” zei Jayapal voordat hij de doden, vernietiging en ontheemding van Palestijnen in Gaza, veroorzaakt door Israëlische luchtaanvallen, beschreef.

De afleiding van de Democraat werd snel veroordeeld op sociale media.







De opmerkingen van Jayapal werden afgewezen door zowel de Democraten als de Republikeinen.

CNN-presentator Bianna Golodrya prees haar collega omdat ze tijdens het interview druk op Jayapal bleef uitoefenen.

“Jayapal zei herhaaldelijk dat ze zich specifiek uitsprak tegen het (Hamas) seksuele geweld, maar heeft dat blijkbaar niet gedaan, tenminste niet op X”, zegt ze. getweet. “Verderop (‘State of the Union’) leek ze de minimaal mogelijke veroordeling uit te spreken voordat ze van onderwerp veranderde.”

De conservatieve en voormalige communicatieadviseur van Ted Cruz, Steve Guest, noemde de clip van het interview gruwelijk, terwijl Fox News-presentator Jessica Tarlov zei dat het “meer dan f*cked up” was.

“HEILIGE ROOK. De clip is verschrikkelijk. Jayapal scheldt Israël uit: ‚Als ze zich niet houden aan het internationaal humanitair recht…’”, Gast schreef op X.

De reactie kwam van zowel de Democraten als de Republikeinen.

De dochter van voormalig parlementsvoorzitter Nancy Pelosi was een van de stemmen die zich uitsprak.

“Ik zou dit in 2023 niet hoeven te zeggen, maar hier zijn we dan: VERKRACHTING IS VERKRACHTING”, twitterde advocaat Christine Pelosi. “Minimaliseer, excuseer, ‘balanceer’ of ‘beide kanten’ seksueel misbruik niet – dat is het beschuldigen van het slachtoffer dat we decennia lang hebben geprobeerd ongedaan te maken in de wetten, de rechtbanken en de harten en geesten van de mensen.”