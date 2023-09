Ich singe nicht in der Öffentlichkeit. Es ist eine persönliche Regel.

Ich gebe Onkel Bob die Schuld.

Oh, Lieder können einen Refrain aus mir herausholen. Ich fange einfach an zu singen. Aber ich bin normalerweise allein und auf jeden Fall vorsichtig, wer zuhört. (Das Happy-Birthday-Lied rund um den Kuchen ist Folter.)

Ich glaube nicht, dass ich Onkel Bob diese Geschichte jemals erzählt habe. Er ist im Jahr 2022 verstorben und ich vermisse ihn sehr. Wenn ich es ihm gesagt hätte, hätte er gelacht. Sein unverwechselbares Lachen ist Teil meiner Erinnerung.

Ich war 13 oder 14 Jahre alt. Onkel Bob war zu Besuch und brachte etwas Neues und Aufregendes mit – ein tragbares Tonbandgerät.

Er zeigte uns, wie einfach es war. Drücken Sie eine Aufnahmetaste, sprechen Sie in das Mikrofon, spulen Sie zurück, drücken Sie die Wiedergabetaste und hören Sie plötzlich Ihre eigene Stimme.

Er ließ es uns versuchen. Und wow! Meine Stimme zu hören und wie sie für andere klingt, war eine neue und seltsame Erfahrung.

Dann fing Onkel Bob an, in die Blockflöte zu singen. Ich war aufgeregt und begierig darauf, mir das Mikrofon zu holen und mit dem Singen zu beginnen. Was ich getan habe. Dann war da noch die Wiedergabe.

Onkel Bob sagte mit diesem Lachen: „Whoa. Mach das nie wieder. Das war schrecklich. Du bist ein mieser Sänger. Nie wieder laut singen.“

Okay, vielleicht waren das nicht seine genauen Worte. Und vielleicht erinnere ich mich an nichts, was er gesagt hat. Aber er hat sich über meinen Gesang lustig gemacht.

Ich war am Boden zerstört. Ich habe ihm geglaubt. Ich glaube, das gelingt mir immer noch, auch wenn meine Frau darauf besteht, dass ich eine gute Singstimme habe. (Basierend auf einem Abend vor Jahren mit ein paar Drinks und einer Karaoke-Maschine, die eine Weiterentwicklung gegenüber einem Tonbandgerät darstellt.)

Dieses winzige Ereignis ist also in meinen Stimmbändern verankert und wird immer dann ausgelöst, wenn von mir erwartet wird, dass ich vor Leuten singe.

Und warum teile ich diese Geschichte jetzt? Nun, dieser Gedankengang begann dank der Autorin und Schreibguru Natalie Goldberg.

Sie war 6 Jahre alt und spielte und sang zusammen mit ihrer Cousine Klavier. Dann schrie die Cousine zu Goldbergs Mutter: „Natalie ist taub. Sie kann nicht singen!“

„Von da an sang ich nie mehr und hörte kaum noch Musik“, schreibt Goldberg in ihrem inspirierenden Buch „Writing Down the Bones, Freeing the Writer Within“.

Jahre später nahm sie Unterricht und ein Gesangslehrer sagte ihr, sie sei nicht taub. Sie musste nur der Musik zuhören, nicht ihrer einzelnen Stimme.

„Wenn Sie ganz zuhören, füllt sich Ihr Körper mit der Musik, und wenn Sie Ihren Mund öffnen, kommt die Musik automatisch aus Ihnen heraus“, erklärte Goldberg.

„Ein paar Wochen später sang ich zum ersten Mal in meinem Leben im Einklang mit einem Freund und war mir sicher, dass ich Erleuchtung erlangt hatte. Meine individuelle Stimme verschwand und unsere beiden Stimmen wurden eins.“

Goldberg wandelt ihr Gedächtnis in Ratschläge für Schriftsteller um: „Auch Schreiben besteht zu 90 Prozent aus Zuhören. Du hörst dem Raum um dich herum so intensiv zu, dass er dich erfüllt, und wenn du schreibst, strömt er aus dir heraus. … Sie hören nicht nur der Person zu, die am Tisch zu Ihnen spricht, sondern gleichzeitig auch die Luft, den Stuhl und die Tür. … Hören Sie auf die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart genau dort, wo Sie sind. Hören Sie mit Ihrem ganzen Körper, nicht nur mit Ihren Ohren, sondern auch mit Ihren Händen, Ihrem Gesicht und Ihrem Nacken. … Je tiefer Sie zuhören, desto besser können Sie schreiben.“

Toller Tipp zum Schreiben. Ich sollte es mit Gesang versuchen. Tauchen Sie ein in die Musik. Übertönen Sie diese Stimme, die mir sagt, dass ich nicht singen kann. Und diese Stimme war nie die von Onkel Bob. Es war schon immer mein eigenes.

Es ist interessant, wie Erinnerungen an das Erwachsenwerden Wurzeln schlagen, wie wir ernten, was wächst, und wie sich das mit zunehmendem Alter ändern kann. Ich erlaubte einer flackernden Erinnerung, mich vom Singen abzuhalten. Jetzt scheint es albern.

Aber … gib mir noch nicht das Mikrofon.

Lonny Cain, pensionierter Chefredakteur der Times in Ottawa, war in den 1970er Jahren auch Reporter für The Herald-News in Joliet. Seine E-Mail-Adresse für den Papierkram lautet lonnyjcain@gmail.com. Oder senden Sie eine E-Mail an The Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.