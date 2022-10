„Verstoß gegen Richtlinien“: Twitter bannt auch Kanye West

Kanye West reiht derzeit eine Provokation an die andere – und erhält die entsprechenden Konsequenzen. Instagram wirft ihn zunächst von der Plattform, bevor er nun auch bei Twitter gesperrt wird. Grund soll erneut eine antisemitische Äußerung des Rappers sein.

Nach Instagram sperrte auch Twitter den Account des US-Rappers Kanye West. Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber CNN, dass der Account des Musikers „wegen Verstoßes gegen die Twitter-Richtlinien“ gesperrt worden sei.

Auch Twitter löschte einen Tweet des Rappers. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine antisemitische Äußerung.

West, der sich jetzt Ye nennt, wurde am Freitag für Instagram gesperrt. Ein Sprecher der Meta Corporation, der das soziale Netzwerk gehört, sagte laut CNN, Inhalte von Wests Konto seien gelöscht worden. Zudem wurde eine Beschränkung verhängt, weil der Sänger gegen Firmenrichtlinien verstoßen hatte. Es wurde jedoch nicht angegeben, was an dem Inhalt zu beanstanden war oder welche Art von Beschränkung auferlegt wurde.

Applaus von Elon Musk

Laut dem CNN-Bericht hat West einen inzwischen gelöschten Beitrag auf Instagram geteilt, der einen Screenshot eines „Textgesprächs“ mit Rapper Sean „Diddy“ Combs enthielt. Der Inhalt des Gesprächs wurde vom American Jewish Committee als „antijüdisch“ kritisiert.

Nach dem Vorfall twitterte West zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder. Tech-Milliardär Elon Musk, der versucht, Twitter zu übernehmen, feierte gleich die Rückkehr: „Welcome back to Twitter my friend!“ er schrieb. Neben dem inzwischen gelöschten Post schrieb West auch mehrere Tweets, in denen er unter anderem zur Unterstützung der Proteste im Iran aufrief.

Skandal auf der Fashion Week

Vor der aktuellen Fehde in den sozialen Netzwerken sorgte West bei der Pariser Modewoche für einen Skandal. Hier erschien er mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“. Der Slogan ist in rechten Kreisen beliebt, um die antirassistische „Black Lives Matter“-Bewegung zu diskreditieren.

West lieferte mit dem umstrittenen Spruch eine ziemlich wirre Erklärung für sein Auftreten. „Der Grund, warum ich ‚White Lives Matter‘ auf ein T-Shirt setze, ist, dass sie es tun. Es ist offensichtlich“, sagte er. Er fand es auch witzig, den Slogan als Schwarzer zu tragen. „Ich mache Dinge mit Gefühl“, sagt West.