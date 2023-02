Opmerking van de uitgever: Dana Santas, bekend als de ‘Mobility Maker’, is een gecertificeerde kracht- en conditiespecialist en mind-body coach in professionele sporten, en is de auteur van het boek ‘Practical Solutions for Back Pain Relief’.





Nu de lente nog bijna een maand verwijderd is, kunnen het aanhoudende winterse weer en de kortere dagen met minder zonlicht een negatieve invloed hebben op uw motivatie om naar buiten te gaan en te sporten. Het is begrijpelijk dat je misschien geneigd bent om de sportschool over te slaan om gezellig binnen te blijven. Maar laat de winterblues je er niet van weerhouden om je lichaam te bewegen!

Door creatief te worden, kunt u thuis de oefening krijgen die u nodig hebt, niet alleen om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren, maar ook om de feel-good hersenchemicaliën serotonine, dopamine en noradrenaline te verhogen om u te helpen die doldrums te verslaan.

Er zijn tal van manieren waarop u snel en eenvoudig thuis kunt trainen zonder dure fitnessapparatuur. Met een beetje vindingrijkheid kunnen bezemstelen, rugzakken en andere dagelijkse huishoudelijke artikelen dienen als handige hulpmiddelen tijdens je training. Als je toegang hebt tot trappen, zijn er tal van oefeningen die je kunt doen met slechts twee trappen. Zelfs een papieren bord kan worden gebruikt om te oefenen.

Dat klopt, slechts een enkel papieren bord kan alle middelen bieden die nodig zijn voor een verrassend uitdagende training van het hele lichaam die je core versterkt en je balans verbetert. Het klinkt misschien vergezocht, dus ik heb de onderstaande oefeningen beschreven en een instructievideo bovenaan dit artikel toegevoegd, zodat je het zelf kunt proberen.

Belangrijke opmerking: Raadpleeg uw arts voordat u met een nieuw trainingsprogramma begint. Stop onmiddellijk als u pijn ervaart.

Voer acht tot tien herhalingen van elke oefening uit aan elke kant van uw lichaam, terwijl u zich concentreert op een goede vorm en goed kunt ademen. De instabiliteit van het papieren bord is de uitdaging. Bij elke oefening is de kant van je lichaam die het papieren bord niet gebruikt de stabiliserende kant, dus die kant zal het branden voelen van harder werken om het evenwicht te bewaren.

Als je worstelt met kracht- of evenwichtsbeperkingen, begin dan met het oefenen van de bewegingen met behulp van de voorgestelde aanpassingen voor elke oefening.

Plaats een voet op de papieren plaat en schuif dat been terug in een uitvalpositie, buig je knie om het zachtjes op de grond te tikken, indien mogelijk. Het voorste been moet ook in een uitvalpositie buigen met je knie uitgelijnd boven je enkel.

Gebruik de kracht van je core en het stabiliserende voorbeen om weer rechtop te gaan staan. Dat is één vertegenwoordiger. Doorloop alle herhalingen aan de ene kant en herhaal aan de andere kant.

Hoe aan te passen: Verlaag hoe ver u naar achteren schuift en plaats een hand op een muur als evenwicht een probleem is.

Zet vanuit een staande positie een voet op de papieren plaat en voer een uitschuifbare laterale uitval uit door uw voet opzij te schuiven terwijl u een half gehurkte positie inneemt met uw andere been. Houd je borst omhoog en probeer niet te veel naar voren te leunen.

Gebruik de kracht van je kern en het stabiliserende been om terug te gaan staan. Doorloop alle herhalingen aan de ene kant en herhaal aan de andere kant.

Hoe aan te passen: als je niet sterk genoeg bent om de half-squat-positie vast te houden, kun je een stoel onder je heup plaatsen om achterover te leunen terwijl je je andere been naar buiten schuift. Plaats een hand op een muur als je hulp nodig hebt bij het balanceren.

Plaats een van uw handen op het papieren bord vanuit een plankpositie op de vloer met uw voeten iets verder dan heupafstand uit elkaar geplaatst om te helpen bij het tegenwicht. Handhaaf een sterke kern en neutrale ruggengraat en maak cirkels met de plaat op de vloer.

Ga zo breed als uw schoudermobiliteit toelaat, terwijl u nog steeds in staat bent om te stabiliseren. Nadat je vier cirkels in de ene richting hebt gemaakt, ga je nog vier cirkels in de andere richting. Schakel over naar de andere kant en herhaal het patroon van vier cirkels in elke richting.

Hoe aan te passen: Als je voelt dat je rug kromt, ga dan naar je knieën om het een beetje gemakkelijker te maken om je kern te activeren en een neutrale ruggengraat te houden.

Plaats vanuit een plankpositie met uw voeten iets breder, zoals hierboven vermeld, de tenen van één voet op het papieren bord. Net zoals je deed met de schoudercirkels, gebruik je heupmobiliteit om cirkels te tekenen met je voet.

Maak vier cirkels in de ene richting en vier in de andere richting en herhaal met het andere been.

Hoe aan te passen: u kunt naar de knie van uw stabiliserende been zakken als u moeite heeft om een ​​neutrale wervelkolom te behouden. Als je moeite hebt om een ​​cirkelvormige beweging te maken, probeer dan een voorwaartse achterwaartse beweging van een bergbeklimmer.

Afhankelijk van je huidige fitnessniveau en hoe je je voelt terwijl je deze oefeningen doet, doe je de vier oefeningen achtereenvolgens in drie tot vijf ronden. Het zal je misschien verbazen hoe uitgeput je kunt raken met alleen een papieren bord! Zorg ervoor dat je tussen de rondes door korte pauzes neemt om wat water te drinken en op adem te komen.

Om je te helpen de winterblues te overwinnen en je lichaam te versterken, vooral je kern, raad ik aan om deze training een paar keer per week te doen. Zodra de lente aanbreekt, zoekt u naar meer mogelijkheden om buiten te sporten.