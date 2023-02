Versteckte geschmolzene Gesteinsschicht, die unter den tektonischen Platten der Erde gefunden wurde

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Forscher haben eine bisher unbekannte Schicht aus teilweise geschmolzenem Gestein unter der Erdkruste entdeckt.

Die Entdeckung könnte Wissenschaftlern helfen, mehr über die Bewegungen der tektonischen Platten der Erde zu erfahren, die nicht nur Berge und Erdbeben erzeugen, sondern auch zur Bildung von Umgebungen mit den richtigen chemischen und physikalischen Bedingungen beigetragen haben, um das Leben auf der frühen Erde zu unterstützen.

Die äußerste Schicht unseres Planeten ist die Kruste – auf der wir leben – und darunter befinden sich der Mantel, der äußere Kern und der innere Kern. Die Ozeane und Kontinente der Welt sitzen auf 15 großen Blöcken, die sich bewegen und verschieben, sogenannte tektonische Platten, die die untere Kruste und den oberen Mantel bilden.

Die neu identifizierte geschmolzene Schicht befindet sich 100 Meilen (161 Kilometer) unter der Erdoberfläche. Diese Schicht ist ein Teil der Asthenosphäre, die sich unter den tektonischen Platten befindet. Die Asthenosphäre existiert als eine weiche Schicht aus festem, aber formbarem Gestein, die dazu führen kann, dass sich die tektonischen Platten bewegen und verschieben.

Forscher haben sich gefragt, welche Faktoren die Asthenosphäre weich machen, und betrachteten geschmolzenes Gestein als Teil der Gleichung. Obwohl das Erdinnere weitgehend fest ist, können sich Gesteine ​​im Laufe der Zeit verschieben und langsam bewegen.

Junlin Hua, ein Postdoktorand an der Jackson School of Geosciences an der University of Texas in Austin, untersuchte für seine Doktorarbeit seismische Bilder des Erdmantels unter der Türkei, als er Anzeichen von teilweise geschmolzenem Gestein entdeckte. Er begann seine Arbeit 2020 als Doktorand an der Brown University.

Wissenschaftler hatten zuvor Teile dieser Gesteinsschicht entdeckt und dachten, es handele sich um eine Anomalie, aber Hua und seine Forscherkollegen fanden Beweise dafür, dass sie eine breitere Präsenz hatte.

Das Forschungsteam bestätigte, dass die Asthenosphäre sowohl aus festem als auch aus geschmolzenem Gestein besteht und dass das Gestein zwar später teilweise geschmolzen ist, aber nicht zur Bewegung der Platten beiträgt oder deren Bewegung erleichtert.

„Wenn wir an etwas Schmelzendes denken, denken wir intuitiv, dass die Schmelze eine große Rolle bei der Viskosität des Materials spielen muss“, sagte Hua. „Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass selbst dort, wo der Schmelzanteil ziemlich hoch ist, seine Auswirkung auf die Mantelströmung sehr gering ist.“

Im Mantel findet Konvektion oder Wärmeübertragung statt, wenn heißes, weniger dichtes Material aufsteigt und kühleres, dichteres Material absinkt. Die Forscher glauben, dass das Vorhandensein von festem Gestein und Konvektion zur Plattenbewegung beitragen.

Die größte Herausforderung bei der Untersuchung der inneren Schichten der Erde besteht darin, die Daten zu sammeln, da die meisten davon nur an der Oberfläche gesammelt werden können und es schwierig ist, das Innere des Planeten direkt zu untersuchen, sagte Hua.

„Daher haben Wissenschaftler seismische Wellen verwendet, die durch Erdbeben erzeugt wurden, die sich durch das Erdinnere ausbreiten, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer Wellen in diesen inneren Schichten zu untersuchen, ähnlich wie bei CT-Scans im Krankenhaus“, sagte Hua.

Er sammelte mehr als 700 Bilder von seismischen Detektoren auf der ganzen Welt und erstellte eine globale Karte der Asthenosphäre.

Durch die Analyse der Daten sah Hua, wie sich die seismischen Wellen durch die verschiedenen Materialien unter der Erdkruste bewegten, einschließlich Änderungen in Geschwindigkeit, Richtung und Ankunftszeit an den Detektionsorten. Das Vorhandensein von Schmelze in der teilweise geschmolzenen Schicht führte dazu, dass sich seismische Wellen langsamer bewegten.

Das geschmolzene Gestein erschien bei seismischen Messungen in Gebieten, in denen die Asthenosphäre ihre höchsten Temperaturen erreichte, etwa 2.640 Grad Fahrenheit (1.450 Grad Celsius).

Hua ist der Hauptautor einer Studie, die die Ergebnisse detailliert beschreibt, die am Montag in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurden.

„Diese Studie ist grundlegend, um zu verstehen, warum die Asthenosphäre – die schwache Mantelschicht unter den tektonischen Platten, die es den Platten ermöglicht, sich zu bewegen – tatsächlich schwach ist“, sagte die Mitautorin der Studie, Karen M. Fischer, eine angesehene Professorin für geologische Wissenschaften an der Brown University. in einer Stellungnahme.

„Letztendlich liefert es den Beweis, dass andere Faktoren wie Temperatur- und Druckschwankungen die Stärke der Asthenosphäre kontrollieren und sie schwach genug machen können, damit Plattentektonik möglich wird.“

Die Ergebnisse können Forschern helfen zu verstehen, wie verschiedene Schichten unter der Erde funktionieren.