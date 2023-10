Verstappen neemt Sprint-Sieg over in Austin

Weltmeister Max Verstappen heeft voor het eerst de sprint voor de Formel-1-Grand-Prix van de VS in Austin. De Lower Countries staan ​​op dezelfde dag op het Circuit of The Americas en kunnen met Lewis Hamilton (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari) de Pole Position en de volgende twee landen controleren. Voor de Red Bull Star zal er succes zijn als Champion feststeht, wat dit jaar het drijvende succes zal zijn in de Sprint.

Verstappen zal na de start blij zijn met veel succes, terwijl Hamilton doorgaat op zijn startpositie en dan komt Leclerc voorbij. Met DRS-Unterstützung schaffte es Hamilton een einige man, als een Verstappen heranzusaugen, kam aber nicht in de positie, in de überholen. De Mitte der Sprint-Distanz van 19 Runden begint als de Rückstand des Engländers in vergrößern. Verstappen kan misschien een pauze nemen en zich meer op zijn gemak voelen als hij dat nodig acht voor de belegering.

„De snelheid van de auto was heel goed, en de energie van morgen“, aldus het 26-jarig jubileum. ‚Ik ben blij, daarom worden we morgen gesteriliseerd. En de natuur zal mij winnen.‘ De Grand Prix op zondag (21.00 uur/beide live op ServusTV en Sky) zal worden bijgewoond door de Monegasse Leclerc vóór de eerste startplaats in de race. Voor Verstappen was er een Patzer in de Qualifikation nur der sechste Platz. De beste tijd was besteed, en de kans bestond dat het stuk daar zou zijn geweest.

Het doel is om dit seizoen de 15e verjaardag van de Grand Prix te vieren, met de beste cijfers in de geschiedenis van het jaar. Na Austin staan ​​er nog vier races over de volledige afstand op het programma, in Brazilië staat er meer dan één sprint op het programma.

Verstappen’s Team College Sergio Perez neemt deel aan de twee WM-Platz, het Mexicaanse team investeert in de Sprint Platz en start in de Racing Position. Perez ligt momenteel 27 Punkte voor de siebenmaligen kampioen Hamilton.

„De race heeft een sterke Spaß-kracht“, concreet tijdens de sprint. „Ik had een goede start in Kurve 1, een goed gevecht met Charles en een goede start, na een herstel van Max, maar in dit geval is het tempo momenteel onbegrijpelijk.“