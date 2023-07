Nächsten Abschnitt überspringen: Über 1.350 Autos in der Nacht der Unruhen in Brand gesteckt

Nach Angaben des französischen Innenministeriums wurden in der vierten Nacht in Folge in Frankreich wegen der Tötung eines 17-Jährigen durch die Polizei über 1.350 Autos angezündet, als Teil von 2.560 Bränden auf öffentlichen Straßen.

Die Polizei setzte in der Nacht zum Freitag rund 45.000 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, ein, um die Gewalt einzudämmen.

Trotz der starken Sicherheitskräfte wurden nach Angaben der Behörden 31 Polizeistationen angegriffen.