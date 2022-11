Verständnis und Unterstützung der Transgender-Community

CNN

—



Dies ist die Transgender-Awareness-Woche. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die Transgender-Gemeinschaft und die Probleme zu lenken, mit denen sie konfrontiert sind, um Verständnis, Anerkennung und Unterstützung zu fördern.

Transgender-Erwachsene erleben ein höheres Maß an Depressionen und Angstzuständen als ihre Altersgenossen, wobei 41 % der Transgender-Erwachsenen einen Selbstmordversuch unternommen haben, verglichen mit weniger als 2 % der Allgemeinbevölkerung. Eine nationale Umfrage zur psychischen Gesundheit von LGBTQ-Jugendlichen aus dem Jahr 2019 ergab, dass mehr als die Hälfte der Transgender- und nicht-binären Jugendlichen ernsthaft über Selbstmord nachgedacht hat. Eine Studie des Williams Institute aus dem Jahr 2021 berichtet, dass 30 % der Transgender-Jugendlichen im vergangenen Jahr einen Selbstmordversuch unternommen haben.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Transgender sind und mit Ihnen sprechen möchten, finden Sie hier einige der verfügbaren Ressourcen.

Die Trans Lifeline ist in den USA unter 1-877-565-8860 und in Kanada unter 1-877-330-6366 erreichbar

Die nationale LGBT-Hotline ist 1-888-843-4564. Sie bieten auch eine LGBT-Senioren-Hotline unter 1-88-234-7243 und LGBTQ-Jugendliche können 1-800-246-7743 anrufen und hier Jugend-Chatrooms beitreten.

Die Krisenberater des Trevor-Projekts sind unter 1-866-488-7386 erreichbar. Senden Sie eine SMS mit „START“ an 678-678, um eine Verbindung per SMS herzustellen, oder chatten Sie hier online.

Die SAGE LGBT-Hotline für ältere Menschen ist unter 1-877-360-5428 erreichbar

Wählen Sie 988, um die National Suicide Prevention Lifeline zu erreichen. Sie bieten hier auch einen Lifeline-Chat und hier zusätzliche LGBTQ-Ressourcen.

Senden Sie eine SMS mit „HOME“ an 741741, um sich mit den Krisenberatern der Crises Text Line zu verbinden. Um sich mit ihren Beratern auf WhatsApp zu verbinden, klicken Sie hier.

Die Studie des Williams Institute zeigte auch einen signifikanten Rückgang der Selbstmordgedanken, wenn es Unterstützung und Akzeptanz von Familien, Klassenkameraden und Kollegen gab. Es kann jedoch schwierig sein, Wege zur Unterstützung zu finden, insbesondere für potenzielle Verbündete, die Schwierigkeiten haben, Transgender-Menschen zu verstehen und in ihrem Leben zu akzeptieren. Hier sind einige Ressourcen, die Ihnen helfen können.

Transfamilien veranstalten kostenlose virtuelle Eltern-Selbsthilfegruppen auf Zoom. Die verfügbaren Sitzungen finden Sie hier.

Der Rückrufservice von Trans Lifeline Friends & Family stellt Berater zur Verfügung. Planen Sie einen Anruf unter 1-877-565-8860.

Gender Spectrum bietet hier kostenlose Online-Gruppen für Familienmitglieder, Eltern und Betreuer.

Transfamily Support Services bietet hier kostenlose virtuelle Selbsthilfegruppen und Familiengespräche an.

Das Programm „Straight for Equality“ von PFLAG bietet Lerneinheiten zur Schulung von Trans-Alliierten am Arbeitsplatz.

Die Transgender-Aufklärungswoche endet mit dem Transgender-Gedenktag am 20. November, der die durch Gewalt gegen Transgender verlorenen Leben ehrt. 2021 war das tödlichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen für die Transgender-Gemeinschaft, wobei die Menschenrechtskampagne 50 getötete Transgender und nicht konforme Menschen verzeichnete. Laut einer Studie der UCLA School of Law werden Transgender-Personen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit Opfer von Gewaltverbrechen als Cisgender-Personen. Und das Office for Victims of Crime berichtet, dass jeder zweite Transgender irgendwann in seinem Leben sexuell missbraucht oder angegriffen wird.

Diese Ressourcen und Gruppen konzentrieren sich darauf, die Transgender-Bevölkerung vor Gewalt zu schützen.

Das Anti-Gewalt-Projekt bietet eine kostenlose 24-Stunden-Hotline für die zweisprachige Krisenintervention. Rufen Sie an oder senden Sie eine SMS an 1-212-714-1141, um Gewalttaten anonym zu melden, sich mit einer Beratungsstelle in Verbindung zu setzen oder Sicherheitsberatung und Rechtshilfe zu erhalten. Hier können Sie Gewalt auch online melden.

Die National Domestic Violence Hotline ist unter 1-800-799-7233 oder per Chat hier erreichbar. Ihre Fürsprecher können auch LGBTQ-Ressourcen bereitstellen und bei der Erstellung eines Sicherheitsplans helfen.

Die nationale RAINN-Hotline für sexuelle Übergriffe lautet 1-800-656-4673. Sie bieten auch eine Online-Hotline an. Ihre Website bietet Unterstützung für LGBTQ-Überlebende sexueller Gewalt.

FORGE bietet Ressourcen für Transgender-Opfer von Verbrechen und Gewalt sowie einen Leitfaden für Partner und Freunde von Überlebenden sexueller Transgender-Gewalt.

2021 war auch ein Rekordjahr für die Anti-Transgender-Gesetzgebung. Diese Rechnungen beschränken den Zugang zu Badezimmern, Umkleideräumen und die Teilnahme an Sport. Einige verbieten geschlechtsbejahende Gesundheitsversorgung und andere versuchen, die Anerkennung ihrer bloßen Existenz zum Schweigen zu bringen, indem sie Pädagogen zwingen, Transgender-Studenten mit ihrem „biologischen Geschlecht“ zu bezeichnen und LGBTQ-Lehrmaterialien einzuschränken. Politiker, die viele dieser Gesetzentwürfe vorantreiben, haben die Transgender-Bevölkerung in ihrem Kulturkrieg verunglimpft und sie noch weiter an den Rand gedrängt.

Diese Organisationen stellen Ressourcen und Unterstützung bereit, damit die Transgender-Bevölkerung weiß, wenn ihre Rechte verletzt werden, und wie sie darauf reagieren kann.

Der Helpdesk des Transgender Law Center listet hilfreiche Ressourcen nach Problembereichen auf und verfügt über ein Online-Einreichungsformular für Hilfe bei spezifischen Fragen.

Das Trans-Gesundheitsprojekt des Transgender Legal Defense & Education Fund hilft Transgender- und nicht-binären Menschen, die verfügbare Gesundheitsfürsorge für Transgender und die Schritte zu verstehen, um die Pflege zu erhalten, die sie benötigen.

Transathlete erstellt sportliche Richtlinien zur Trans-Inklusion nach Standort und Sportabteilung für Athleten, Trainer und Administratoren.

Dies sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Mitglieder der Transgender-Gemeinschaft gegenübersehen. Mehr über ihr Leben zu erfahren, ist ein erster Schritt, um für sie da zu sein. Der GLAAD-Bericht „Verständnis der Probleme von Transgender-Amerikanern“ bietet einen detaillierteren Einblick in die Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind.