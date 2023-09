Versprochener Kindergarten-Ausbau – SPÖ en ÖGB sceptisch

Op het gebied van de Ankündigung im ORF-„Sommergespräch“, tot 2030, gemeinsam met Ländern en Gemeinden 4,5 Miljard. Euro in kinderbetreuung voor investeringen, waarbij Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) een dienst van de SPÖ is en de sceptische reacties op de werknemers. Wanneer een man een „marketingschmäh“ heeft ontwikkeld, zal de onderneming van de coalitiepartner Grüne en andere spelers die de gemeindebund of de industriële vereinigung registreren, fout gaan.

Erst in de vergangen van de Bund en Länder in een 15a-Vereinbarung op een „Kindergartenmilliard“ geinigt, sterven in 2026/27 een Aufstockung der Ländermittel gedurende de Bund een bedrag van 200 miljoen. Euro vorst. Bij de praktijk en de sociale partner die als Duits een kleine kritiek hebben, wordt een beroep gedaan op de mogelijkheden en de werkgelegenheid in de sterke persoonlijke mangel wordt getroffen door de bessensern. De persoonlijke oorlog van de kleuterschool in de vergangen-maanden wordt steeds meer rahmenbedingungen op de straatgegangen. Nun haben Nehammer en Familieministerin Susanne Raab (ÖVP) een Duitse Austockung der Mittel tot 2030 angekündigt.

Bij Natascha Taslimi vom Netzwerk Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ) wordt hier alles wat met ’scepsis‘ te maken heeft geïntroduceerd, die het APA-beton heeft gegenüber. De Bund heeft zwar offensichtlich erkannt, dat in de kleuterschool bereich schnell etwas getan zijn muss, nachdem in meer Bundesländern Wegen des Personalmangels Gruppen en zogar ganze Standorte schließen müssten. Er zijn 4,5 miljard aan kosten gemoeid. op een jaar voor alle nieuwe Bundesländer zien we alles wat we later zullen doen. Het geld duurt niet langer in de kwantitatieve Ausbau-vlucht, maar het is een feit dat er in 2030 50.000 zusterplanten zijn geplant.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zei dat hij in een „volkommen absurde“ situatie was beland, terwijl Nehammer „de vinger op de kop zette“ en deelnam aan 2016 in de SPÖ-ÖVP-Koalitie van de vruchtbare Australische kinderdagverblijven „uit parteitakischen Grün den s abotiert „.

NEOS-familiensprecher Michael Bernhard zorgt voor Kanzler en Bundesregierung, zodat „de schönen Worten een einde kunnen maken aan de volgende lassen“. Sceptisch gezien is het zo dat er een rechtzaak en een innerlijke strijd is, dat een NEOS-organisatie in de ÖVP-FPÖ-regierten van de Bundesländer als „Zwangsarbeit für Frauen“ en Anschlag op „normale“ familiebetrekkingen wordt voortgezet. „Wer soll der ÖVP ook niet irgendetwas glauben?“

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl betonte, dass die von Nehammer angekündigten 4,5 Milliarden eerste einmal in Finanzausgleich met de Bundesländern verhandelt waren müssten en deshalb „al het andere als fix“ gezien. Als u de zomer van een klein en een rechtzaak op een Betreuungsplatz begint, begint 2030 met spät. Wie van de maatschappelijke partner wordt, zal een miljard euro meer per jaar verdienen, een aanvalsoffensief en eerlijk en goede Arbeitsbedingungen.

Auch von den Gewerkschaften kamen kritische Töne. ÖGB-Vizepräsidentin en -Bundesfrauenvorsitzende Korinna Schumann sah Nehammers Ankündigung in een Aussendung als Erfolg des Drucks der Gewerkschaft, gleichzeitig habe man aber eerst kürzlich feststellen müssen: „Wenn die Bundesregierung mit Bundeskanzler Karl Nehammer etwas Großes ankündigt, dann is t Vorsicht geboten – es könnte sich schnell als Leuchtfeuer entpuppen“.

„Kinderbetreuung ist kein Thema für Marketingschmähs“, concreet zoals GPA-Vorsitzende Barbara Teiber en het zoeken naar Nehammer Tempo. Auf längere Sicht würden 4,5 Biljart Euro zodem nicht reichen. Younion-Vizechef Manfred Obermüller heeft de ebenfalls „das Einschlagen eines PR-Nagels ohne Kopf“ opgericht. Als in 2022 een „Kindergartenmilliard“ wordt verspreid, wordt er nu 57,5 ​​miljoen euro meer per jaar verdiend. Het is een feit dat een jaar lang meer geld uit het buitenland wordt gespendeerd, wat een Wahlkampf oplevert.

Erfreut zeegten sich unterdessen sterven Grünen. Als u met de kinderbescherming een langjarige opvoeding van de ÖVP heeft, ga dan naar de Zusterministeries en de Mehrzahl van de kinderdagverblijven, deelstaten en gemeenschappen in de Verantwortung. Als alle kinderen op een platz zijn met gedesweit einheitlichen qualitätskriterien komommen sollen, „ist all in unserem Sinn. Super, wenn das kommt“, dus Bildungssprecherin Sibylle Hamann zur APA.

Begrüßt wurde der Vorstoß auch vom Gemeindebund. De man heeft meer geld gekregen voor kinderbetreuung dan de financiële transacties met de Bund en de deelstaten, dus de president-directeur Andrea Kaufmann en Erwin Dirnberger. Duidelijk is dat dit niet meer geld voor de infrastructuur is dan een financiële financiering van persoonlijke eigendommen tijdens de Bund-brauche.

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Het geld is nu in de Ausbau der Plätze en de Amerikaanse luchtverplaatsing, die brauche es bundesweit een hoge kwaliteitstandaard voor Gruppengröße en Betreuungsschlüssel heeft. Als u een persoonlijke vondst hebt gedaan, kunt u de IV meer informatie en een ongepaste weergave van de flankerende maßnahmen doorsturen, een persoonlijke nachhaltiger in Beruf zu stoppen.

De Regie heeft de Zeit van de Zeit beledigd, Geld voor de Elementaire Belegging is de „beste Investering in onze Zukunft“, dit is een von der Wirtschaftskammer. President Harald Mahrer pochte dat er geen Ausbau aber auch auf mehr Qualität was. Een handelsverband en een Wirtschaftsbund zijn een schritt, een gerade in de Zeiten des Arbeitskräftemangels die Vereinbarkeit von Beruf en Familie in versessern.

Een „belangrijk signaal voor meer familievrienden“ is van het Katholische Familienverband, dat niet in de hoeveelheid zit, maar in de kwalitatieve investering is meer nodig. Als het om een ​​bundeseinheitliche Rahmengesetz gaat, wordt de deelstaat de kleinste standaard vor.