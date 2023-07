tz Welt

Normalerweise sind 99 Prozent der Züge in Japan pünktlich. © Kiichiro Sato/AP

Verspätungen bei Zugreisen in Deutschland sind nahezu an der Tagesordnung. In Japan ist dies jedoch immer ein Grund für Schlagzeilen.

Tokio – Dass es im Bahnverkehr zu Verzögerungen kommt, überrascht in Deutschland niemanden mehr, in Japan hingegen schon. Verzögerungen kommen dort so selten vor, dass es manchmal zur Top-Nachricht wird, wenn es doch dazu kommt. So geschah es heute Morgen in Tokio auf der Yamanote-Linie, einer der verkehrsreichsten und wichtigsten Bahnstrecken der Metropolregion: Die ersten fahrplanmäßigen Züge fielen wegen eines Signalproblems am frühen Morgen aus. Dies war sofort die Hauptnachricht für die japanischen Medien. Von der Störung waren rund 110.000 Menschen betroffen.

Die Ringlinie, die die wichtigsten Pendlerknotenpunkte und Geschäftsviertel in Tokio verbindet, konnte gegen 9:00 Uhr Ortszeit ihren Betrieb wieder aufnehmen. Allerdings sei der Fahrplan „erheblich beeinträchtigt und Pendler stark betroffen“, berichteten lokale Medien. „Ich hätte früher im Büro sein sollen, aber jetzt schaffe ich es nicht zu einer Besprechung“, wurde ein 29-jähriger Mann zitiert. Es ist nicht verwunderlich, dass ein solcher Vorfall solche Schlagzeilen macht, da die Züge in Japan zu 99 Prozent pünktlich sind. Davon können andere Nationen nur träumen.

Auch Japans Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der Stolz der Nation, ist für seine Pünktlichkeit bekannt. Außer bei Naturkatastrophen kommt es auch hier kaum zu Verzögerungen. Kommt es jedoch zu Verzögerungen von weniger als einer Minute, führt dies zu wiederholten Entschuldigungen. Im Jahr 2017 musste sich ein Bahnunternehmen entschuldigen, weil ein Tokioter Vorortzug nicht zu spät, sondern zu früh abgefahren war: um 20 Sekunden. Es hatte sich überhaupt niemand beschwert. dpa