Versorgungsengpässe: New York ruft wegen Migranten den Ausnahmezustand aus

Stand: 07.10.2022 22:05 Uhr

Migranten aus Süd- und Mittelamerika kommen seit Monaten nach New York. Laut Bürgermeister Adams sind es inzwischen rund 17.000. Die Stadt kann sie nicht mehr alle versorgen und braucht Hilfe.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat nach der Ankunft Tausender Migranten aus dem südlichen Grenzgebiet den Notstand ausgerufen. „Wir haben jetzt eine Situation, in der mehr Menschen in New York ankommen, als wir sofort aufnehmen können, einschließlich Familien mit Babys und kleinen Kindern“, sagte Adams. Die Stadt kann die vielen Menschen nicht versorgen.

Dafür müsse die Stadt in diesem Jahr eine Milliarde Dollar aufbringen, sagte der Bürgermeister und bat sowohl den Bundesstaat New York als auch die US-Regierung in Washington um Hilfe. Die Ausrufung des Notstands ermöglicht die Umleitung von Bundesmitteln.

„Wir stehen am Rande des Abgrunds“, sagte Adams. „Wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen sie jetzt.“ Laut Adams kommen jeden Tag zwischen fünf und sechs Busse mit Migranten an, allein am Donnerstag neun. Nach Angaben des Bürgermeisters hat New York bereits 42 neue Unterkünfte für Obdachlose eröffnet, hauptsächlich in Hotels, aber selbst das reicht nicht aus.

Busse teilweise von Republikanern organisiert

Seit dem Frühjahr kommen die Migranten mit Bussen in die Metropole, die zum Teil von republikanischen Politikern in Texas und Arizona organisiert und bezahlt wurden. Damit soll versucht werden, Druck auf die Regierung von Präsident Joe Biden auszuüben und Änderungen in der Migrationspolitik zu erreichen.

Damals hatten republikanische Gouverneure aus Texas und Arizona damit begonnen, Migranten aus den Grenzgebieten unter anderem in die demokratischen Städte Washington, New York und Chicago zu bringen. In Washington wurde vor wenigen Wochen der Notstand ausgerufen.

Mehr als 17.000 Migranten aus Süd- und Mittelamerika seien bereits in New York, sagte Bürgermeister Adams. Sie dürfen nach Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten nicht arbeiten. Trotzdem betonte Adams, dass die Menschen in der Stadt willkommen seien. „Die New Yorker haben sich immer für unsere eingewanderten Brüder und Schwestern eingesetzt“, sagte er. Das Mitgefühl der New Yorker ist grenzenlos, die Mittel nicht.