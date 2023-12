Verslag Landkreise Schulausfälle am Montag – auch Augsburg betrokken

Startpagina Beieren

Tegelijkertijd bestaat er een risico op sneeuwval en chaos op de Bayern Roads, Gleisen en Landebahnen. Gebieden aan de Sonntag wurden Schulausfälle gemeld.

Schnee-Chaos zet Bayern ter dood – sämtliche Schulen in Augsburg am Montag geschlossen

Update van 3 december, 17.25 uur: Wie dat Augsburger Allgemeine bericht, ook gevallen in Augsburg am Montag sämtliche Schulen aus. Wie het Stadtverwaltungberichtet, sinds 20 Scholen, Darunter Grund-, Mittelschulen und Gymnasien Davon betreft. Grund seien demnach de Schneemassen, die op de Dächern der Gebäude lasten. Na de Abtauen des Schnees moet dat Gebäude auf ihre Statik hun überprüft zijn. Een kort overzicht van de betrokken studenten vindt u hier.

Update van 3 december, 15.22 uur: Wie is de scheidsrechter voor Bildung und Sport der Landeshauptstadt München Mitteilt, findet de Schulunterricht im Stadtgebiet Munchen am Montag regulär statt: „Nach Rücksprache mit der Branddirection en dem Gedienst der Landeshauptstadt München (LHM) ist von een weiteren Stabilsierung der Witterungssituation in Stadtgebiet der LHM bis morgen Montag, de 04.12.2023, auszugehen“, dus der Wortlaut der Pressemitteilung.

München – Der Winterhoed Bayern fest in seinem eisigen Griff. Am Samstag legde Schnee und Eis in München die öffentlichen



Verkeersmanagement voor het grootste geldbedrag. Dit systeem van de Münchner Flughafen den Betrieb en de Einsatzkräfte waren bayernweit im Dauereinsatz. Sinds het einde van de dag geniet je van het lage leven. De Münchner Flughafen-hoed die wordt gebruikt, komt niet meer uit de herfst. Auch der Bahnverkehr am Hauptbahnhof wurde teilweise wieder in Betrieb genomen, noch met grote Einschränkungen.

Schnee in Bayern: Schulausfälle en geschlossene Kitas möglich

Eén onder de sneeuw gaat lang mee. Baum ligt op een rechte weg. Sneeuw en sneeuw worden in de zuidelijke Beieren op straat en op de spoorwegen voor chaos gezorgd. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

De wegen staan ​​open voor mensen die de wintervakantie in Bayern doorbrengen, omdat ze blij zijn met het thema. Bereits am Freitag fiel etwa in Landkreis Dingolfing-Landau en der Grundschule Marklkofen en der Mittelschule Frontenhausen der Unterricht aus.

Schulausfälle wegen Schnee-Chaos in Opper-Beieren

Mühldorf am Inn: Im Landkreis Mühldorf wird am Montag (4. Dezember) der Präsenzunterricht entfallen. Er is vanwege Distanzunterricht ersetzt, teilt das Landratsamt am Sonntag mit. „Eine Notreuung werd aangekondigd aan alle Grund- en Mittelschulen. Bij het Federaal Centrum voor Waldkraiburg en de nieuwe toekomstige scholen vindt u in de context van de toekomst van de regio en een nieuwe Beaufsichtigung statt. Het Formulier voor Distanzunterrichts bevat een formulier voor de organisatie van de Verantwortlichkeit“, dat op de Website staat. De Grund- und Mittelschule Gars am Inn is eveneens een servicedag en niet afstandsgericht. Door deze scheiding zal de mens de zekerheid van de schüler gewährleisten hebben.

Starnberg: Toen we daar samen woonden tijdens het Landratsamt Starnberg, de Schulschließungen möglich seien. Op de dag van de Best Practice: de aanwezigheid van de Montag (4 december) tijdens hetzelfde schooljaar in de gecombineerde regio Landkreis Starnberg. Om leerlingen van 1 tot 6 jaar naar school te laten gaan, is een basis- en middelbare school vereist, dus verdere opleiding kan op afstand worden geregeld. Meer informatie vind Eltern en Schüler op de Homepages der sieraden Schule. De Schulschließung schreeuwt nu om de vergadering van morgen. Wie de dienst bijwoont, is morgenochtend verantwoordelijk voor de coördinatiegroep en is verantwoordelijk voor de vervolgacties.