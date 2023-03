Als een familielid een Demenz erkrankt, is de eerste man een Schock. Als de Angehörige Hilfe zo’n können en welche Betreuungsformen es gibt, lesen Sie here.

Die Diagnose Demenz stelt das Leben von Betroffenen und Angehörigen auf den Kopf. Als een persoon zich bewust is van de heerschappij, kan dit betrekking hebben op het gezinslidmaatschap van ENORME belastingheffing. Denn die Pflege en Betreuung eines Demenzerkrankten erfordert Geduld, Zeit und Energie. Vor allem aber kommen mit der Demenzviele Fragen auf: Wie entwickelt sich die Demenz en werd bedeutet das für das künftige Miteinander? Waar stop ik met Hilfe? Welche Betreuungsformen gibt es? Susanna Saxl-Reisen von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft gibt im Interview einen Überblick.

ntv: Die Diagnose Demenz ist für Betroffene and Anghörige first mal ein Schock. Was hilft, sie besser akzeptieren zu können?

Susanna Saxl-Reisen: Het is een van de meest wichtige, zo duidelijk, dat demenzerkrankungen in de meeste gevallen Recht Langam Voranschreiten. Die actieve vorhandenen Fähigkeiten bleiben vermutlich noch langgere tijd erhalten, auch wenn es im Verlauf natürlich nach und nach zu Einschränkungen kommt.

Werd de eerste vraag gesteld na de diagnose?

Zorg ervoor dat de man die Krankheit informeert. Dan kan een man sich dankbaar zijn om te werken, welche Vorkehrungen man für die Zukunft kwellen möchte. Zum Beispiel sollte man einer Person des Vertrauens eine Vorsorgevollmacht ausstellen. Het is niet mogelijk om nu een formele overeenkomst te sluiten, het is mogelijk dat de Möglichkeit, eigen Wünsche en Vorstellungen für die Zukunft zuformulieren, ob man beispielsweise möglichstlange zu Hause verorgt zijn of haar frühzeitig in een Demenz-WG umziehen möchte. Een patientenverfügung kan zonder moeite gebeuren, als de man er maar niet om vraagt. Als er een testament is opgesteld, is de kans groot dat de diagnose wordt gesteld.

Wat kunt u vinden van Erkrankte en Anghörige Hilfe?

Als u een antwoord krijgt van Beratungsstellen, sterft u in deze situatie. Hilfe vond een man bij de bekende Alzheimer-Gesellschaften, bij Pflegestützpunkten, bij Fachstellen voor pflegende Angehörige of auch am Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, we hebben gratis en anonieme Beratung rund um das Thema Demenz angeboten wird. (Tel: 030 – 259 37 95 14, Montag bis Donnerstag van 9 tot 18 Uhr, Freitag van 9 tot 15 Uhr)

Of het nu gaat om geistigen en körperlichen Veränderungen müssen sich Angehörige einstellen?

Zunächst stehen beiner Demenz die Veränderungen der cognitiven bzw. geistigen Fähigkeiten im Vordergrund. Kurzzeit- en später auch Langzeitgedächtnis nehmen ab, die Konzentrationsfähigkeit en Aufmerksamkeit sowie das Verständnis für komplexe Zusammenhänge verschlechtern sich. Het is mogelijk om zoektermen te vinden en andere taalproblemen die zich voordoen, de oriëntatie van de oriëntatie nimmt ab – zunächst vor allem een ​​nieuwe Orten, im Verlauf dann auch in der vertrauten Umgebung bis hin zur eigenen Wohnung. Auch die zeitliche Orientierung wird schwieriger. Daneben kunnen worden beïnvloed door angsten, depressies of sterke stimulatie. Als de meest krachtige Veränderungen kommt es meist eerste im späteren Verlauf der Krankheit, dann kan Inkontinenz eintreten, später auch Probleme mit der Fortbewegung.

Wie verandert de Erkrankung das Miteinander?

Durch one Demenz-Erkrankung wird die Selbstständigkeit zunehmend eingeschränkt. Dadurch verandert sich die Rolen in Partnership und Familie. De partner is de Verlusturde van (Gesprächs-)Partners auf Augenhöhe, Kinder kommen in de Situation, Entscheidungen für einen Elternteiltreffen zu müssen. Voor alles is het belangrijk dat het mogelijk is dat de Veränderungen einstellen en akzeptieren, of dat het beste van de beste dingen kan gebeuren. Als het niet lukt om de defizite hinweisen te bereiken, worden de betrokkenen vaak in de Alltag einbeziehen. Waar het om gaat, is dat de betrouwbaarheid van de bestärken, die noch voorhanden is, en dus de Erkrankten auch weiterhin Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Auch Entscheidungen sollten nach Möglichkeit sisterammen mit den Betroffenen werden geraakt.

Welche Betreuungsformen gibt es?

Er is een ganze reihe von Unterstützungs- und Betreuungsangeboten. Ambulante zorgdiensten helpen in eerste instantie Linie bij de Körperpflege en im Haushalt. (Ehrenamtliche) Einzelbetreuung vond meist for einige Stunden pro Monat in der eigenen Wohnung of auch als Begleitung zu Freizeitaktivitäten statt. Betreuungsgruppen werden ingehuurd in der Regel en een van de volgende dagen voor Woche für drie tot vier Stunden; dort finden gemeinschaftliche Aktivitäten statt. In Tagespflegeeinrichtungen Pflegebedürftige mehrere Tage pro Woche ganztägig zou kunnen worden betreut, in der Regel gehört ein Fahrdienst zum Angebot. Demenz-WGs sind ein Angebot zum dauerhaften Wohnen, wo bis zu zwölf Personenzusammenleben and – meist mit Einbindung von Angehörigen – betreut en gekflegt. Onder stationärer Pflege versteht man das dauerhafte Leben in einer Pflegeeinrichtung.

Wil je een betreuung in een volledige beschermingsgraad en wie macht man das dem Erkrankten begreiflich?

Dit is de beste Zeitpunkt die Betreuung zu Hause meist nicht mehr möglich. Bij Menschen met Demenz, die alleine leben, sterft vaak van de herfst, als ze zelfverdedigd worden of als de Gefahr beste is, als ze hun Haus verlaufen. Angstaanjagend, die mit einer demenzerkrankten Person zatammenleben, gelangen häufig an ihre Grenzen, wanneer beispielsweise der Tag-Nacht-Rhythmus gestört is en sie entsprechend zelf niet mehr ausreichend Schlaf kommen of wenn zum Beispiel agressieve Verhaltensweisen auftreten. Als het niet duidelijk is, kunnen de betrokkenen worden gescheiden door de Umzug in Pflegeheim om erklären. Manche herkent u zelf, als u uw angstgevoelens eens bent en erklären sich mit dem Umzug einverstanden. Vaak is het zo dat de Angehörigen die deze Entscheidung zelf kunnen kwellen, ohne een inverständnis von den Betroffenen komkom zu können. Het kan zijn dat Leben in der Pflegeeinrichtung nach einer gewissen Eingewöhnungszeit aber akzeptiert – sofern die Bedingungen und der Umgang in der Einrichtung stimmen.

Is het de beste keuze voor de Pflege zu Hause?

Wer die Pflege eines Menschen mit Demenz zu Hause übernimmt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass dass one langfristige Aufgabe ist – kein Sprint, sondern ein Marathon. Deshalb ist es wichtig, so früh who möglich weitere Unterstützung einzubeziehen. Dat kunnen weitere Familienmitglieder of Menschen aus dem Freundeskreis zowie professionele Unterstützungsangebote sein. Außerdem sollte man sich frühzeitig überlegen, ob die Wohnung bereits and one späteren, höheren Pflegebedarf angepasst ist, obvielleicht Stolperfallen entfernt of eine bodengleiche Dusche oneingebaut are sollte. Dazu kan man sich Tipps bij Wohnberatungsstellen en auch bij Pflegestützpunkten holen.

Bent u geïnteresseerd in een financiële vraag over financiële problemen?

Die Pflegeversicherung zet Pflegebedürftigen je nach Pflegegrad verschiedene Leistungen in unterschiedlicher Höhe zur Verfügung. Als u geld verdient, kunt u uw voordeel doen, geld verdienen voor de Nutzung ambulante Pflegedienste, Leistungen voor die Tagespflege en zoveel mogelijk Leistungen voor die zo gegenereerde verhinderingsspflege, wanneer de pflegenden Angehörigen zum Beispiel aufgrund von Urlaub of eigener Krankheit vorübergehend ausfallen. De kosten voor die Wohnraumanpassung liepen op tot 4.000 euro. Auch für das Leben in één Pflegeeinrichtung stelt de Pflegeversicherung Zuschüsse zur Verfügung.

Finanzielle Unterstützung für die pflegenden Angehörigen kunnen zelf beginnen. Wer berufstätig is, kan in Krisensituationen für zehn Tage pro Jahr Pflegeunterstützungsgeld erhalten, um die Pflegegesituation neu zu organisieren (das ist etwa analog zur Lohnersatzleistung, wenn ein Kind krank ist). Außerdem gibt es Möglichkeiten der befristeten Freistellung von der Arbeit of Reduzierung der Arbeitszeit nach them Pflegezeit-bzw. dem Familienpflegezeitgesetz. Als het tegen de wind in gaat, is het niet mogelijk om een ​​van de gereguleerde alternatieve rentetarieven te wijzigen.

Gbt es Schulungsangebote en wenn ja, was beinhalten sie?

Het is mogelijk om Schulungsangebote te verschieden. Viele Alzheimer-Gesellschaften, aber of andere Träger, bieten sterven Schulungsreihe “Hilfe beim Helfen” en. Erfährt man alles Wichtige over Demenzerkrankungen, den Umgang mit den Erkrankten, die Anpassung des Alltags, Entlastungsmöglichkeiten, aber auch überrechtliche Fragen and Leistungen der Pflegeversicherung and Ähnliches. Als u de Pflegekurs hebt gedoopt, zijn de Pflegekassen op jacht gegaan en zijn uw huisstattfinden können.

Heeft u misschien tips, wie heeft de Alltag mit Demenzpatienten meistern konnen?

Als de interne betrouwbaarheid nachlässt is, is het zo dat u kunt profiteren van de feestelijke plätze für wichtige Dinge wie Brille, Purse of Haustürschlüssel, einzurichten en de Nutzung auch zu trainieren. Ook een elektronische Schlüsselfinder kann ggf. die nach solchen Gegenständen erleichtern. Erinnerungsstützen wie Notizzettel of auch die Erinnerungsfunktion des Smartphones sind nutzlich. Als een feest van Tages- en Wochenstruktur kan helpen, kunnen de belangen van de getroffenen langer worden uitgesteld. Insgesamt sollte man versuchen, the Alltag zu vereinfachen, eigene Ansprüche, zum Beispiel and aufernes Kochen, zurückzuschrauben, um dort keine sisterätzliche Energie zu bind.

Für den Umgang mit schwierigen Situations in der Offentlichkeit bieten es sich mal an, ein sogenanntes Verständniskärtchen dabei zu haben. Auf dem Kärtchen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft zegt: “Ich bitte um Verständnis. Mein/e Angehörige/r hat Demenz.” Dus kan een van de Supermarktkasse of im Restaurant ohneviele Erklärungen deutlich machen, warum jemand sich ungewohnt verhält.