Versand der iranischen „Geisterflotte“ sanktioniert russisches Öl – FT — RT Business News

Der Iran hat mehr Schiffe als Teil einer „Geisterflotte“ eingesetzt, die russisches Öl transportieren, inmitten westlicher Sanktionen gegen Exporte aus dem Land, berichtete die Financial Times am Dienstag.

Der Begriff „Geisterflotte“ bezieht sich auf Tanker, die zur Umgehung von Sanktionen zum Transport von Öl eingesetzt werden. Der Iran und Venezuela haben die Praxis in den letzten Jahren perfektioniert, um US-Sanktionen zu umgehen.

Dem Bericht zufolge haben mindestens 16 dieser Schiffe in den letzten zwei Monaten mit der Verschiffung von russischem Öl begonnen. Zuvor waren seit Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine nur neun Tanker auf die russische Route verlegt worden.

Laut FT stieg das Volumen des russischen Rohöls, das auf Schiffen transportiert wurde, die als Teil des „Geisternetzwerks“ identifiziert wurden, von weniger als 3 Millionen Barrel im November auf mehr als 9 Millionen Barrel im Januar.

Viele Tankerbetreiber seien bereit, sich angesichts der attraktiven Preise zu beteiligen, teilte ein namentlich nicht genannter Schiffsmakler der Verkaufsstelle mit.

„Jeder ist jetzt ein Sünder“ sagte der Schiffsmakler. „Die Grenze zwischen dem grauen Markt und dem konventionellen Tankermarkt ist im vergangenen Jahr definitiv verwischt worden.“









Im Rahmen der bestehenden Sanktionen gegen russisches Rohöl haben die EU, die G7-Länder und Australien anderen Nationen den Zugang zu Versicherungs- und Versanddiensten untersagt, es sei denn, sie halten sich an eine Preisobergrenze für raffinierte Produkte.

Laut FT wird russisches Öl immer noch in Tankern verschifft, die mit westlicher Versicherung operieren. Diese Versicherung ist nur unter der Bedingung verfügbar, dass das Öl für weniger als die Preisobergrenze gekauft wurde, erklärte sie und fügte hinzu, dass der Preis für Russlands wichtigsten Ural in Exportqualität auf einen Abschlag von 30 bis 40 USD pro Barrel unter internationale Benchmark-Rohöle wie z als Brent.

Der Bericht wies darauf hin, dass Moskau bereits einen Großteil seines Rohöls nach Asien umleiten musste, nachdem am 5. Dezember ein Verbot seiner Seeimporte durch die EU in Kraft getreten war. Statistiken zeigen, dass China und Indien die Importe gesteigert und Rekordmengen an russischem Öl gekauft haben Kraftstoff.

