Laut Aufnahmen von ABC News und NBC News trugen die Demonstranten der Gruppe MAGA-Ausrüstung und hielten Pro-Trump-Schilder hoch.

Pence bestätigte am 6. Januar 2021 die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen für Joe Biden – eine zeremonielle Pflicht, die dem Aufstand im Kapitol vorausging und ihn zum Ziel der glühendsten Trump-Anhänger der republikanischen Basis machte.

Daher hatte Pence Mühe, bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen festen Boden zu gewinnen. Er hat sich noch nicht für die GOP-Debatte im August qualifiziert: Pence sammelte im zweiten Quartal des Jahres nur 3,8 Millionen US-Dollar, und bei landesweiten Umfragen und frühen Umfragen zu den Vorwahlen in Bundesstaaten erzielt er typischerweise einstellige Umfragewerte.

Bei einem NRA-Kongress im April wurde Pence von den Zuschauern von dem Moment an ausgebuht, als er zu sprechen begann. Mitte Juli hatte er bei einem Kandidatenforum auch einen kontroversen Austausch mit Tucker Carlson.

Pence hat seine Kritik an Trumps Basis weiterhin gemildert, um potenzielle Unterstützung nicht zu verprellen.

„Es gibt da draußen eine Menge Leidenschaft. Ich lehne Ihre Behauptung ab, dass sich diese Leidenschaft in der Gewalt und dem Vandalismus dieses Tages niederschlägt“, sagte Pence später und bezog sich dabei auf die Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar. „Ich weiß, dass die Leute dieser Bewegung – ob sie mich unterstützen oder nicht – die besten Leute in diesem Land sind.“

Am Dienstag wurde der ehemalige Präsident wegen Vorwürfen angeklagt, er habe sich gegen die USA verschworen, als er versuchte, die Wahl 2020 zu kippen. Pence hat angedeutet, dass er plant, die Anklage als Kontrastlinie im Wahlkampf zu nutzen.

„Die heutige Anklage ist eine wichtige Erinnerung: Jeder, der sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein“, sagte der ehemalige Vizepräsident in einer Erklärung am Dienstag im Anschluss an die Nachricht.

Trump muss sich außerdem wegen der missbräuchlichen Handhabung vertraulicher Dokumente und staatlicher Anklagen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar mit Bundesvorwürfen begnügen. Am Samstag betonte Pence bei einer nationalen Sicherheitsveranstaltung in New Hampshire die Schwere des Missbrauchs von Verschlusssachen, erwähnte jedoch weder den ehemaligen Präsidenten namentlich noch erörterte er die Anklage wegen vertraulicher Dokumente gegen Trump.

„Wir müssen den Umgang mit geheimen Materialien in diesem Land absolut ernst nehmen“, sagte Pence, bevor er auf seinen eigenen „versehentlichen“ falschen Umgang mit Dokumenten verwies, die Anfang des Jahres in seinem Haus in Indiana gefunden wurden.

„Ich habe dazu gestanden“, sagte der ehemalige Vizepräsident.

Giselle Ruhiyyih Ewing hat zu diesem Bericht beigetragen.