Isla Bryson werd vorige maand veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen terwijl ze nog als man leefde

De Schotse dubbele verkrachter Isla Bryson is door het Hooggerechtshof in Edinburgh veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. De zaak van de zedendelinquent had eerder de krantenkoppen gehaald en tot opschudding geleid nadat ze korte tijd in een gevangenis voor alleen vrouwen was geplaatst.

Bryson, 31, werd vorige maand schuldig bevonden aan het verkrachten van twee vrouwen terwijl hij nog als man leefde. Eén overtreding vond plaats in de stad Clydebank bij Glasgow in 2016, terwijl de andere drie jaar later plaatsvond in de wijk Drumchapel in Glasgow.

Volgens de aanklager heeft Bryson zowel de slachtoffers online als ook ontmoet “gejaagd” op kwetsbare vrouwen.

Rechter Lord Scott voerde aan dat Bryson aanwezig was “hoog risico” van recidive en veroordeelde haar tot nog eens drie jaar voorwaardelijk, wat betekent dat er na de vrijlating een periode van toezicht zal zijn.

Bryson, bekend als Adam Graham ten tijde van de verkrachtingen, ontkende alle beschuldigingen en beweerde dat beide slachtoffers hadden ingestemd met seks en voerde aan dat ze “Zou nooit een ander mens pijn doen.”









Tijdens de veroordeling verwierp rechter Lord Scott echter de beweringen van Bryson dat de slachtoffers van verkrachting samenspanden om hem de schuld te geven. “Je ziet jezelf als slachtoffer in deze situatie. Je bent niet,” hij zei.

Terwijl hij toegeeft dat Bryson kan worden beschouwd “in sommige opzichten kwetsbaar” vanwege ongunstige ervaringen uit zijn kindertijd benadrukte hij dat deze factor niet als excuus kon dienen voor het verkrachten van twee vrouwen.

De zaak van Bryson veroorzaakte een media-razernij nadat ze aanvankelijk in de volledig vrouwelijke gevangenis van Cornton Vale was geplaatst, waarbij politici en activisten hun bezorgdheid uitten over de vraag of de veiligheid van vrouwen in de faciliteit in gevaar zou kunnen komen door de aanwezigheid van de transgender zedendelinquent.

Terwijl de Scottish Prison Service tot de conclusie kwam dat Bryson geen enkele bedreiging vormde voor andere vrouwelijke gevangenen, werd ze na het verzet en een tussenkomst van eerste minister Nicola Sturgeon overgebracht naar een faciliteit voor mannen.

Destijds zei Sturgeon dat hoewel het niet gepast was voor haar om details te geven over waar gevangenen worden opgesloten, ze bevestigde dat Bryson niet in Cornton Vale zou worden geplaatst, en sprak de hoop uit dat deze beslissing zou “zekerheid bieden aan het publiek.”