Een man uit Florida die de afgelopen 34 jaar achter de tralies zat, verliet maandag de rechtbank in Fort Lauderdale als een vrij man nadat hij was vrijgesproken.

Sidney Holmes, 57, werd in 1988 veroordeeld tot 400 jaar gevangenisstraf na een gewapende overval in de staat Broward County. Hij werd deze week vrijgelaten nadat de Conviction Review Unit (CRU) van de staat, samen met het Innocence Project of Florida, zijn veroordeling opnieuw had onderzocht.

Volgens een vrijlating van Broward State Attorney Harold F. Pryor, werd Holmes gearresteerd op 6 oktober 1988, veroordeeld na een juryrechtspraak in april 1989 en veroordeeld de volgende maand. Hij werd veroordeeld omdat hij de bestuurder was van twee onbekende mannen die een man en een vrouw onder schot beroofden buiten een buurtwinkel. De twee onbekende mannen stalen de auto van het mannelijke slachtoffer.

Holmes nam in november 2020 contact op met de CRU en beweerde dat hij onschuldig was aan de misdaad, wat leidde tot de herziening van deze zaak.

“Er is geen bewijs dat Mr. Holmes aan de overval koppelt, behalve een gebrekkige identificatie”, vertelde Arielle Demby Berger, de assistent-staatsadvocaat die verantwoordelijk was voor de CRU, maandag aan verslaggevers, volgens de Miami Herald.

Volgens de bevindingen van de CRU was de identificatie van Holmes waarschijnlijk een verkeerde identificatie, deels als gevolg van de praktijken van foto’s en live line-ups die destijds algemeen werden gebruikt door wetshandhavers.

Pryor, de CRU en een onafhankelijk beoordelingspanel concludeerden elk onafhankelijk dat de informatie die ze beoordeelden een “redelijke twijfel” opleverde over de schuld van Holmes, en dat het openbaar ministerie hem vandaag niet zou aanklagen op basis van deze feiten.

Rechter Edward Merrigan van het Circuit Court heeft maandag een bevel tot vrijlating voor Holmes ondertekend.

“Ik kan het niet onder woorden brengen”, vertelde Holmes na zijn vrijlating aan ABC-partner WPLG. “Het is overweldigend.”