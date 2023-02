Veröffentlichungsdatum von Windows 12, neue Funktionen und kompatible Geräte

Windows 10 wurde ursprünglich als „die letzte Version von Windows“ beschrieben, wobei Microsoft regelmäßige Updates bereitstellte, anstatt eine brandneue Version auf den Markt zu bringen.

Das änderte sich jedoch mit der Veröffentlichung von Windows 11, das innerhalb weniger Wochen vom abstrakten Konzept zur offiziellen Ankündigung wurde. Die Einstellung von Windows 10X beeinflusste die Entscheidung von Microsoft, aber das Unternehmen hatte offensichtlich schon seit einiger Zeit an einem neuen Betriebssystem gearbeitet.

Es sieht auch nicht so aus, als würde Microsoft hier aufhören. Berichte deuten darauf hin, dass ein Nachfolger, wahrscheinlich bekannt als Windows 12, vor einer möglichen Veröffentlichung im nächsten Jahr in der Entwicklung ist. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Wird es ein Windows 12 geben?

Es sieht wahrscheinlich aus. Es gab eine sechsjährige Lücke zwischen der Veröffentlichung von Windows 10 und Windows 11, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass letztere die letzte Hauptversion von Windows sein wird.

Ein Windows Central-Artikel vom Juli 2022 deutete an, dass ein Windows 11-Nachfolger in Arbeit ist, obwohl es keine Garantie gibt, dass er als Windows 12 bekannt sein wird. Der Autor Zac Bowden zitiert „meine Quellen“, aber er hat eine starke Erfolgsbilanz für Windows-Nachrichten.

Ein Artikel der deutschen Tech-Site Deskmodder vom Februar 2022 deutete an, dass Microsoft Vorbereitungen für Windows 12 trifft. Der Artikel nennt „unsere Informationen“ als Quelle, obwohl er sich auch auf einen inzwischen gelöschten Tweet von bezieht SwiftOnSecurity was sich als Witz entpuppte:

Mit zwei Berichten von seriösen Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, dass es eine neue Version geben wird, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Windows 12 auf dem Weg ist.

Wann wird Windows 12 veröffentlicht?

Wie zu erwarten, wissen wir nicht genau, wann Windows 12 (oder sein Äquivalent) veröffentlicht wird.

Unsere bisher beste Vermutung stammt aus demselben Windows Central-Artikel, der besagt, dass es alle drei Jahre eine neue Hauptversion von Windows geben wird. Da Windows 11 im Jahr 2021 veröffentlicht wird, deutet dies darauf hin, dass wir irgendwann Windows 12 sehen werden 2024. Ab Juli 2022 befand es sich angeblich in der „frühen Planungs- und Konstruktionsphase“.

Das stimmt mit dem Deskmodder-Artikel überein, in dem es hieß, Microsoft habe im März 2022 mit der Arbeit an Windows 12 begonnen.

Für den Kontext haben die neuesten Versionen von Windows etwa 10 oder mehr Jahre Support von Microsoft erhalten. Die große Ausnahme bilden die vier Jahre Mainstream-Updates von Windows 8, aber das lag hauptsächlich an seinem schlechten Empfang.

Microsoft hat nicht gesagt, wann Windows 11 nicht mehr unterstützt wird, aber ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung würde auf etwa 2031 hindeuten. Eine neue Version müsste mindestens ein paar Jahre vorher verfügbar sein, aber es sieht so aus, als würden wir sie viel bekommen vorhin.

Denken Sie daran, dass das Veröffentlichungsdatum von Windows 12 nicht der Tag ist, an dem Sie es verwenden können. Es wird wahrscheinlich einen schrittweisen Rollout geben, der mehrere Monate dauern wird, wobei neuere Hardware in der Regel priorisiert wird.

Wird Windows 12 kostenlos sein?

Zumindest am Anfang sollte es so sein. Microsoft hat ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 angeboten, und es ist technisch immer noch verfügbar.

Die Aktualisierung auf Windows 11 kostet Sie ebenfalls keinen Cent, vorausgesetzt, Ihr Gerät erfüllt die Hardwareanforderungen und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Microsoft es zeitlich begrenzt. Der Kauf einer eigenständigen Kopie beginnt bei 139 $/119,99 £.

Sobald Windows 12 veröffentlicht wird, wird es also mit ziemlicher Sicherheit für eine Weile kostenlos sein. Microsoft wird verständlicherweise daran interessiert sein, so viele Leute wie möglich für das neue Betriebssystem zu gewinnen.

Wird Windows 12 andere Hardwareanforderungen haben?

Wahrscheinlich, aber es ist unmöglich vorherzusagen, was sie sein könnten. Während Laptops und PCs seit Jahrzehnten das gleiche Kerndesign beibehalten haben, haben sich viele andere Spezifikationen im Laufe der Jahre schnell geändert.

Die Hardwareanforderungen von Windows 11 haben sich als umstritten erwiesen, aber Sicherheitsfunktionen wie TPM und Secure Boot werden für Microsoft in Zukunft wahrscheinlich nur noch wichtiger werden.

Sie benötigen wahrscheinlich einen aktuellen Chip von Intel, AMD oder Qualcomm, aber andere Chiphersteller könnten bis dahin beliebt sein. Erwarten Sie, dass die aktuellen Mindestanforderungen von 4 GB RAM, 64 GB Speicher und einem 720p-Display erhöht werden.

Das Surface Go der ersten Generation von 2018 ist nicht mit Windows 11 kompatibel Dominik Tomaszewski / Gießerei

Angesichts der jüngsten Investition von Microsoft in OpenAI, das Unternehmen hinter dem ChatGPT-Bot, besteht auch die Möglichkeit, dass wir eine Anforderung für KI sehen werden. Wie Windows Latest berichtet, arbeitet AMD an CPUs mit integrierter KI, und es ist wahrscheinlich, dass Intel und ARM irgendwann nachziehen werden.

Welche neuen Funktionen wird Windows 12 haben?

Wie Sie vielleicht erwarten, haben wir keine Ahnung, welche neuen Funktionen in Windows 12 verfügbar sein werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich, dass Microsoft die meisten davon auch nicht kennt.

Möglicherweise hat das Unternehmen jedoch versehentlich eine frühe Version der Windows 12-Benutzeroberfläche enthüllt. Ein Mock-up auf der Ignite-Konferenz von Microsoft im Oktober 2022 zeigt ein ganz anderes Design:

Zu den Hauptmerkmalen gehören hier eine schwebende Taskleiste und eine pillenförmige Suchleiste oben in der Mitte, wobei letztere an die dynamische Insel auf dem iPhone 14 Pro erinnert. Das Widgets-Bedienfeld und das Action Center befinden sich ebenfalls oben auf dem Bildschirm und nicht unten.

Aus dem obigen Tweet geht es nicht besonders hervor, aber Zac Bowden von Windows Central hat es neu erstellt:

Zac Bowden/Windows Central

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass Windows 12 so aussehen wird. Bis zu einer endgültigen Veröffentlichung könnte sich noch viel ändern.

Zuvor schlug Deskmodder vor, dass Windows 12 von Grund auf neu entwickelt wird, anstatt auf früheren Versionen zu basieren. Das haben wir bei Windows 10X gesehen, bevor viele Funktionen in Windows 11 integriert wurden.

Das Startmenü von Windows 10X wird allen Windows 11-Benutzern bekannt vorkommen Microsoft

Dies eröffnet die Möglichkeit eines radikal anderen Designs, obwohl große Änderungen bei der riesigen Benutzerbasis von Windows möglicherweise nicht beliebt sind. Tatsächlich sagte Zac Bowden von Windows Central in einem Video vom August 2022, dass er „schockiert wäre, wenn sie eine Änderung im Stil von Windows 8 vornehmen würden, aber ich würde es nicht abschreiben“.

Aber wenn faltbare PCs im großen Stil durchstarten, sagte Bowden, „müssen wir mit Windows 12 viele Verbesserungen des Windows-Designs und der UX sehen“. Microsoft könnte sich entscheiden, eine faltbare Alternative zum stornierten Surface Neo herauszubringen, aber Windows 11 erfüllt in seiner aktuellen Form keinen dieser Formfaktoren besonders gut, was die Aussicht auf einen bestimmten Tablet-Modus erhöhen würde. Dies wurde mit der Einführung von Windows 11 fallen gelassen, könnte dann aber in Windows 12 zurückkehren.

Es sieht auch so aus, als würde KI in Windows 12 stark vertreten sein. Auf der CES 2023-Keynote von AMD im Januar sagte Panos Panay, Chief Product Officer von Microsoft, dass „KI neu erfinden wird, wie Sie alles unter Windows machen“. Wir wissen noch nicht, welche Art von Funktionen es unterstützen wird, aber es wird wahrscheinlich auf der NPU (Neural Processing Unit) aufbauen, die in ARM-Modellen des Surface Pro 9 zu finden ist.

Abgesehen davon sind kleinere Verbesserungen höchstwahrscheinlich. Windows 12 stabil und größtenteils fehlerfrei zu machen, sollte für Microsoft die Priorität sein.

Auch der ursprüngliche Windows-Central-Artikel, der auf das Veröffentlichungsdatum 2024 hindeutete, enthüllte keine konkreten neuen Funktionen. Aber es deutete darauf hin, dass alle paar Monate neue Funktionen zu zukünftigen Windows-Versionen hinzugefügt würden, möglicherweise bis zu viermal im Jahr. Sie sind intern als „Moments“ bekannt, aber Autor Zac Bowden sagt, dass das Branding möglicherweise nicht in die öffentliche Version gelangt.

Bis mehr bekannt ist, sehen Sie sich unsere umfassende Berichterstattung über Windows-Neuigkeiten auf Tech Advisor an, sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11.