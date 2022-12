Vernon-Katze, die auf einem Feuerwehrauto reitet, wird bald adoptiert

Ein Kätzchen kroch bei einem Unfall am 27. November in den Motorraum eines Feuerwehrautos und wurde in der Feuerwehrhalle entdeckt. (Foto der Stadt Vernon)

Ein Kätzchen, das letzten Monat nach einem Unfall von der Feuerwehr per Anhalter mitgenommen wurde, könnte ein neues Zuhause suchen.

Feuerwehrleute aus Vernon entdeckten die Katze am 27. November in der Feuerhalle, nachdem sie an einem Fahrzeugunfall teilgenommen hatten. Der Katze ging es gut, sie wurde aber zur Untersuchung in eine örtliche Tierklinik gebracht.

Die Katze ist immer noch in der Klinik und es geht ihr gut, aber für die schwarze Katze wurden noch keine Besitzer gefunden. Daher könnte die Katze bald zur Adoption freigegeben werden.

„Es wird erwartet, dass die Katze schließlich zu einer anderen Organisation wie der SPCA gehen wird“, sagte Christy Poirier, Kommunikationsmanagerin der Stadt Vernon.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Like uns auf Facebook und folge uns auf Twitter

und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter.

KatzenfeuerwehrVernon