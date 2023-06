CNN

„Vermutlich menschliche Überreste“ seien vom Meeresboden im Bereich des zum Scheitern verurteilten Trümmerfelds des Titan-Tauchboots geborgen worden, teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit.

Die Überreste seien „innerhalb der Trümmer“ des Tauchboots geborgen worden, teilte die Küstenwache in einer Pressemitteilung mit – eine Ankündigung erfolgte fast eine Woche, nachdem die Behörden festgestellt hatten, dass das zur Titanic fahrende Schiff im Nordatlantik implodiert war und alle fünf Männer an Bord getötet hatten.

US-Mediziner würden die mutmaßlichen Überreste analysieren, teilte die Küstenwache mit.

Nach Angaben des federführenden Unternehmens und Fotos der Aufgabe wurden am Mittwoch ebenfalls riesige Teile des Tauchboots auf einen kanadischen Pier gehievt.

Ein weißes, plattenartiges Stück – größer als die beiden Männer, die es an Land führten – und ein weiteres ähnlich großes Teil mit Schnüren und Drähten, das mit weißer Plane drapiert war, wurden vom Ankerschiff Horizon Arctic am Pier der kanadischen Küstenwache in St. John’s abgeholt. Neufundland und Labrador, Fotos von der Paul Daly-Show der Canadian Press.

Es war nicht sofort klar, um welche Stücke es sich handelte. Titan bestand aus Kohlefaser und Titan und wog 23.000 Pfund und bot nur Platz für fünf Erwachsene, so OceanGate, das das Schiff im Rahmen seines Angebots für Extremtouristen betrieb, für 250.000 US-Dollar in die Nähe des jahrhundertealten Wracks der Titanic zu gelangen pro Person.

Das Unternehmen, dem die ferngesteuerten Fahrzeuge gehören, die die Überreste des Titanen an die Oberfläche brachten, Pelagic Research Services, hat die Offshore-Arbeiten vorerst „erfolgreich abgeschlossen“ und befand sich am Mittwochmorgen „im Prozess der Demobilisierung von der Horizon Arctic“, der die Schiffe gehören , sagte es CNN.

Die Besatzungsmitglieder „arbeiten jetzt seit zehn Tagen rund um die Uhr an den körperlichen und geistigen Herausforderungen dieser Operation und können es kaum erwarten, die Mission zu beenden und zu ihren Lieben zurückzukehren“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Pelagic Research Services verschob Fragen an die US-Küstenwache und fügte hinzu, dass ihr Team keine Kommentare abgeben oder Informationen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Untergangs der Titan bereitstellen könne. Das Unternehmen werde eine Pressekonferenz an seinem Betriebsstandort in East Aurora, New York, abhalten, nachdem „unser Team sich neu formiert hat“, hieß es.

Ein Sprecher des Transportation Safety Board of Canada lehnte eine Stellungnahme gegenüber CNN ab und sagte, dass bei Bedarf weitere Informationen zu seiner Untersuchung folgen würden.

Der Heckkegel und andere Trümmer des Tauchboots wurden von einem ferngesteuerten Fahrzeug etwa 1.600 Fuß vom Bug der Titanic entfernt gefunden, die die Titan am 18. Juni etwa 13.000 Fuß tief im Nordatlantik an der US-Küste besuchen wollte Der Wachmann sagte am 22. Juni.