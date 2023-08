In NRW wird derzeit gegen eine Gruppe junger Polizisten ermittelt. Per Chat sollen sie Nazi-Symbole ausgetauscht haben. Außerdem entdeckten die Behörden bei einem der Beamten ein Video, bei dem es sich möglicherweise um Kinderpornografie handelte. Innenminister Reul äußerte sich zurückhaltend zu dem Fall.

Junge Polizisten in NRW stehen erneut im Verdacht, während ihrer Ausbildung in Chats Nazi-Symbole ausgetauscht zu haben. Nach Angaben der zuständigen Essener Staatsanwaltschaft stehen die fünf Beamten im Alter zwischen 22 und 25 Jahren außerdem im Verdacht, ein Video zu besitzen, das in die Kategorie Kinderpornografie fällt. Um mögliche Beweise zu sichern, wurden tagsüber Privaträume und Arbeitsplätze der Angeklagten durchsucht. Die Untersuchungen und Auswertungen gingen weiter.

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Tatzeitraum, in dem sich die Männer noch in der Ausbildung befanden. Danach arbeiteten drei von ihnen bis zuletzt beim Polizeipräsidium Recklinghausen und je einer bei den Polizeibehörden in Kleve am Niederrhein und Borken im Münsterland. Dabei handelt es sich vermutlich um Polizeikommissare und Beamte auf Bewährung. Das Polizeipräsidium Recklinghausen teilte mit, dass in den Chats auch diskriminierende und menschenverachtende Inhalte verbreitet worden seien.

Die Vorwürfe seien so schwerwiegend, so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen, dass sie den drei Beamten in Recklinghausen die Ausübung von Dienstgeschäften untersagt habe. Laut Zurhausen haben solche Ideen bei der Polizei keinen Platz.

Zweifel an der Charaktereignung

Dem Beamten aus Borken wurde außerdem die Ausübung von Dienstgeschäften untersagt. Sein Kollege aus Kleve wurde intern versetzt. NRW-Innenminister Herbert Reul bezeichnete diese Beamtenmaßnahmen als „derzeit richtige Konsequenz“. Der Polizeiberuf erfordere ein besonderes Maß an Vertrauen, Respekt und Integrität, so Reul weiter.

„Junge Beamte müssen ebenso wie ältere zweifelsfrei für das Recht und die Werte unserer Verfassung eintreten. Wer Inhalte verbreitet, wie sie jetzt im Raum stehen, weckt erhebliche Zweifel an seiner charakterlichen Eignung“, sagte der CDU-Politiker. Die strafrechtliche Beurteilung obliegt der Justiz und es gilt bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Einer von vielen Fällen

Nach Angaben einer Sprecherin der ermittelnden Staatsanwaltschaft Essen gehen die Verdachtsfälle auf ein laufendes Verfahren gegen einen anderen jungen, inzwischen ehemaligen Polizisten zurück. Außerdem wird ihm die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole und Kinderpornografie vorgeworfen.

Nach einigen Monaten als Jungkommissar im Polizeipräsidium Recklinghausen sei er wegen Ungeeignetheit entlassen worden, sagte ein dortiger Polizeisprecher. Hintergrund sind auch die Strafvorwürfe gegen ihn. Nach neuesten Ministeriumsinformationen von Ende Juli wurden in den vergangenen sechs Jahren 105 rechtsextreme Verhaltensweisen bei der nordrhein-westfälischen Polizei geahndet.

Allerdings lag die Zahl der nicht straf- oder dienstrechtlich relevanten Hinweise mit 189 deutlich höher. Die Rechtslage ist so, dass Verhalten in Chats unter Kollegen als nichtöffentlich gilt und nur schwer als Hassrede strafbar ist. Dem Innenministerium zufolge können Polizisten daher nicht strafrechtlich verfolgt werden, obwohl sie offensichtlich rassistische oder rechtsextreme Inhalte eingestellt haben.