Vermögensabgabe: Privateigentum vor Demokratie (nd-aktuell.de)

Einheit und Gerechtigkeit und Reichtum im Bundestag – nur die Linksfraktion zögert noch. Foto: dpa/Michael Kappeler

36 zu 649 Stimmen – das ist das ernüchternde Verhältnis im Deutschen Bundestag für eine Vermögensabgabe auf Multimillionäre und Milliardäre. Ende vergangener Woche wollte die Linksfraktion im Parlament nur eine Einmalgebühr einführen. Das Ergebnis der Abstimmung ist umso schockierender, als es vermutlich die nahezu null Zustimmung zu linken Umverteilungsforderungen in der Gesellschaft widerspiegelt, in der die einzige Linkspartei, die inzwischen wegen ihrer Selbständigkeit zu einer kleinen Partei geschrumpft ist, Gerechtigkeit in Teilen, hat kaum Einfluss .

Und so verschanzen sich im Bundestag nur noch fast ausschließlich gewählte Abgeordnete, die allen Protesten zum Trotz das vom Kapitalismus erbeutete Privateigentum gegen demokratische Prozesse verteidigen, die für mehr soziale Gleichheit sorgen könnten, von Rechtsextremen bis zu patriotischen Grünen. Dass Union und Afd auf derselben Seite stehen, ist ein Geschenk. Aber dass SPD und Grüne hinter unerträglicher Heuchelei tatsächlich die gleiche Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben wie die FDP, ist ein Zeichen des Scheiterns der Demokratie – in der die Reichen unantastbar bleiben.