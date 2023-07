CNN

Vier kleine Kinder, die letzten Monat gefunden wurden, nachdem sie nach einem Flugzeugabsturz 40 Tage im Amazonas-Regenwald überlebt hatten, wurden nach Angaben der kolumbianischen Behörden aus dem Krankenhaus entlassen und sind in gutem Zustand.

Die vier Kinder im Alter zwischen 1 und 13 Jahren werden seit ihrem Fund am 9. Juni im kolumbianischen Militärkrankenhaus in Bogotá behandelt.

Laut Astrid Garces, Direktorin der kolumbianischen Kinderhilfsbehörde ICBF, wurden sie am Freitag aus der medizinischen Einrichtung entlassen und wohnen nun in einem Obdachlosenheim auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Die Kinder wohnen in einem der 188 Unterkünfte, die die Agentur in ganz Kolumbien betreibt.

„Wenn man alles bedenkt, was sie durchgemacht haben, geht es ihnen eigentlich gut“, sagte Garces.

„Ihre körperliche Gesundheit ist perfekt und im Krankenhaus wurden sie von einem Team aus Psychologen und Anthropologen betreut“, fügte er hinzu.

Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13, Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9, Tien Ranoque Mucutuy, 4, und der Säugling Cristin Ranoque Mucutuy strandeten am 1. Mai im Amazonas-Dschungel nach einem tödlichen Flugzeugabsturz, bei dem ihre Mutter Magdalena Mucutuy Valencia zusammen mit anderen Passagieren und dem Piloten ums Leben kam im Flugzeug.

Spuren, die auf ihr Überleben hindeuteten, lösten eine massive, vom Militär geführte Suche aus, an der mehr als hundert kolumbianische Spezialeinheiten und 70 indigene Späher das Gebiet durchkämmten.

Wochenlang ergab die Suche nur verlockende Hinweise, darunter Fußabdrücke, eine schmutzige Windel und eine Flasche, bis sie letzten Monat gefunden wurden und der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sie als „Kinder des Dschungels“ bezeichnete.

Laut einem Beamten der kolumbianischen Militärspezialeinheit aßen die Kinder drei Kilogramm Farina, ein grobes Maniokmehl, das üblicherweise von indigenen Stämmen im Amazonasgebiet verwendet wird, um am Leben zu bleiben.

Am Freitag teilte die ICBF mit, dass sie voraussichtlich einen Fall vor einem Familiengericht einreichen wird, um zu entscheiden, wer das Sorgerecht für die vier Kinder erhält, und zwar durch ein Verfahren, das als „Wiedereinsetzung des Rechts“ bekannt ist.

Ihre Großeltern hatten zuvor einen Appell an die Kinder gerichtet, sie ihnen zurückzugeben.

Sowohl der Vater der beiden jüngsten Kinder, Manuel Ranoque, als auch die Großeltern mütterlicherseits haben das Sorgerecht für sie beantragt, und ein Familiengericht muss über ihr Schicksal entscheiden.

Die ICBF äußerte sich nicht weiter zu der rechtlichen Angelegenheit und erklärte, dass es sich um eine Privatsache handele.