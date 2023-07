Für einen durchschnittlichen Immobilienkredit zahlen Sie derzeit etwa 4 Prozent Zinsen. Das ist viermal so viel wie während der Corona-Krise vor drei Jahren und mindestens doppelt so hoch wie vor der Krise. Für Hauskäufer hat dieser Anstieg verheerende Folgen, denn über einen Zeitraum von 25 Jahren hochgerechnet steigen die Kosten enorm. Bei einem Kredit über 250.000 Euro würden Sie beispielsweise bei einem Zinssatz von 2 Prozent und einer anfänglichen Tilgung von 4 Prozent pro Jahr insgesamt 54.353 Euro Zinsen zahlen und den Kredit nach 20 Jahren abbezahlt haben. Mit dem aktuellen Zinssatz von 4 Prozent und einer geringeren anfänglichen Tilgung von 2 Prozent benötigen Sie nicht nur mehr als 25 Jahre, Sie zahlen in dieser Zeit auch 162.666 Euro Zinsen – rund dreimal so viel wie zuvor.

Zinszahlungen können nur auf zwei Arten reduziert oder vermieden werden. Entweder können Sie mit Ihrer Bank sehr gut verhandeln und erhalten bessere Konditionen als der durchschnittliche Deutsche, oder Sie müssen mehr Eigenkapital in den Hauskauf einbringen. Je mehr vom Haus Sie im Voraus bezahlen, desto günstiger fällt der Immobilienkredit aus. Dadurch verringern sich zwar automatisch die absoluten Zinskosten, allerdings bekommt man von der Bank in der Regel umso bessere Konditionen, je mehr Eigenkapital man mitbringt. Zahlt überhaupt keine Zinsen, wenn Sie das Haus vollständig aus eigenem Kapital bezahlen und überhaupt keinen Kredit benötigen.

Erstens ist das nicht realistisch. Laut einer Studie des Datenspezialisten FMH X und des Analyseinstituts SWI Finance bringt der durchschnittliche deutsche Hauskäufer etwa 20 bis 25 Prozent des Kaufpreises als Eigenkapital ein. Die meisten Hauskäufer können sich nicht viel mehr leisten. Bei einem Kaufpreis von 250.000 Euro und durchschnittlichen Nebenkosten von 12,5 Prozent läge das durchschnittliche Eigenkapital bereits bei 56.250 Euro – so viel wollen Sie zunächst ansparen.

Doch angesichts der hohen Zinsen kann es sich lohnen, den Hauskauf aufzuschieben und mehr Eigenkapital anzusparen. Wir haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, um herauszufinden, welches aus rein finanzieller Sicht das vorteilhafteste ist. Es liegt an Ihnen, was Sie selbst in die Tat umsetzen können. Denn der Kauf eines Hauses ist nicht nur eine rein finanzielle Entscheidung. Wer gerade eine Familie gründet oder aus Altersgründen keine Zeit mehr hat, einen Kredit über 25 Jahre abzubezahlen, muss jetzt eine Immobilie kaufen, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind. Wer freier von äußeren Zwängen ist, sollte sich Zeit nehmen.

So funktioniert unser Gedankenexperiment

Für unser Gedankenexperiment gehen wir von folgender Situation aus. Sie möchten eine Immobilie zu einem Preis von 250.000 Euro in der heutigen Kaufkraft kaufen. Dazu bringen Sie in unterschiedlichen Szenarien unterschiedliche Eigenkapitalanteile ein. Im Basisszenario sind das 20 Prozent. Den Rest finanzieren Sie mit einem Immobilienkredit mit 4 Prozent Zinsen und 2 Prozent anfänglicher Tilgung über einen Zeitraum von 26 Jahren. Jeden Euro, den Sie nicht in Eigenkapital oder die Kreditraten stecken, können Sie gewinnbringend anlegen. Fiktiv gehen wir von einer durchschnittlichen Rendite von 5 Prozent pro Jahr aus – netto, abzüglich Inflation und Steuern. Eine Investition in den Dax mit seiner historisch durchschnittlichen Performance würde ausreichen.

Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Sie mindestens genug Geld angespart haben, um die 20 Prozent Eigenkapital von 56.250 Euro zu bezahlen. Bei den anderen Szenarien mit 50, 75 und 100 Prozent Eigenkapital muss zunächst weiter gespart werden. Die Kredite werden dann bei gleichbleibender monatlicher Rate schneller abbezahlt. Sie können auch jeden Monat etwas Geld investieren, um vor dem Kauf eines Hauses zu sparen, da wir davon ausgehen, dass Ihre aktuelle Miete wahrscheinlich niedriger ist als die monatliche Hypothekenzahlung.

Das zu prüfende Endergebnis lautet: In welchem ​​Szenario haben Sie nach 26 Jahren das meiste Geld auf Ihrem Konto?

Der Kauf eines Hauses dauert 26 Jahre

Tatsächlich gibt es darauf keine einheitliche Antwort, denn wie die vorherigen Absätze zeigen, hat diese Berechnung viele variable Parameter. Beginnen wir also mit einem einfachen Szenario. Sie haben heute 60.000 Euro gespart und möchten für 250.000 Euro plus Nebenkosten ein Haus kaufen. Der Gesamtpreis beträgt somit 281.250 Euro. Bei 20 Prozent Eigenkapital können Sie 56.250 Euro einsetzen und den Rest mit 5 Prozent pro Jahr investieren. Nach 26 Jahren ist Ihr Kredit abbezahlt und die Ersparnis beträgt 13.334 Euro inklusive Zinseszins.