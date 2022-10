Verluste gemeldet, nachdem ein russischer Raketenangriff einen Wohnblock in der Stadt Saporischschja zerstört hat

Retter arbeiten am 9. Oktober an einem Ort in einem Wohngebiet, das durch einen russischen Raketenangriff in Saporischschja schwer beschädigt wurde. Reuters

Ukrainische Beamte berichteten am frühen Montag von Opfern in der südöstlichen Stadt Saporischschja, nachdem ein russischer Raketenangriff ein Wohnhaus zerstört hatte.

In einem Telegram-Beitrag sagte Oleksandr Starukh, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja: „Ein weiteres mehrstöckiges Wohngebäude wurde infolge eines Raketenangriffs im Zentrum von Saporischschja zerstört.“

„Es gibt einige Opfer“, fügte er hinzu. „Retter, Sanitäter und alle entsprechenden Dienste sind am Ort der Tragödie im Einsatz. Den Opfern wird alle notwendige Hilfe geleistet.“

Etwas Kontext: Dutzende Menschen wurden in der vergangenen Woche bei russischen Raketenangriffen auf Wohngebäude in Saporischschja getötet und verletzt. Die Stadt liegt nicht weit entfernt von der Frontlinie und dem Standort eines Atomkraftwerks, das von der internationalen Gemeinschaft misstrauisch beobachtet wird.

Ein Teil der weiteren Region ist von russischen Streitkräften besetzt, und der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete letzte Woche Maßnahmen zur Annexion von vier Gebieten der Ukraine, darunter Saporischschja, unter Verletzung des Völkerrechts.

Moskau bestreitet, vorsätzlich Zivilisten angegriffen zu haben.