Die russischen Panzerverluste im Ukraine-Krieg sind enorm. Doch das Moskauer Regime schickt seine Soldaten weiter in aussichtslose Angriffe.

Donbass – Das sind bittere Zahlen für das Moskauer Regime im Ukraine-Krieg: Bei ihrem Versuch, völkerrechtswidrig weiteres Land in der Ukraine zu besetzen und zu zerstören, verliert die russische Armee tausende Soldaten und Panzer.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert viele Soldaten und Panzer

Ende Juli schätzte das britische Verteidigungsministerium in London, das die Kämpfe durch seinen militärischen Geheimdienst genau verfolgt, die Zahl der getöteten und verwundeten russischen Soldaten auf 520.000. Viele von ihnen kehren nicht in ihre Heimat zurück, während Kreml-Autokrat Wladimir Putin an seinem brutalen Imperialismus festhält.

Und auch die Panzerverluste Moskaus sind erheblich. In den vergangenen Tagen kamen eine ganze Reihe zerstörter Panzer hinzu. Das dokumentiert ein Video, das das ukrainische Verteidigungsministerium auf X teilte. Es soll einen vereitelten massiven russischen Panzerangriff zeigen, vermutlich im östlichen Donbass, wo an der Front derzeit die heftigsten Kämpfe toben.

Verluste für Russland: Ukrainer stoppen Panzerformation vor Pokrowsk

Dem Beitrag zufolge zerstörte die 46. ukrainische Luftlandebrigade 26 von 46 russischen Panzern, als diese versuchten, ihre Stellungen zu stürmen. Wie die Militärblogger von „Noelreports“ schreiben, ereignete sich der nächste gescheiterte russische Angriff an der Donbass-Front vor Pokrowsk. Hier hatten die Russen in den letzten Wochen ein Dorf nach dem anderen eingenommen. Doch diesmal blieb ihr Angriff erfolglos. Zu den Verlusten zählten laut Verteidigungsministerium unter anderem 20 Schützenpanzer, die normalerweise Infanterie (Fußsoldaten) in die Schlacht treiben. Die Panzer wurden durch Drohnen und Artillerie gestoppt.

Laut „Noelreports“ sind auch die 59. Motorisierte Brigade und das 21. Spezialbataillon an der Verteidigung von Pokrowsk (ehemals rund 60.000 Einwohner) beteiligt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Zuletzt hatte sich der russische Vormarsch auf Pokrowsk in der Region Donezk verlangsamt. Die Ukrainer haben die Stadt bereits evakuiert. Pokrowsk ist strategisch sehr wichtig, da die Stadt über einen recht großen Bahnhof verfügt, über den die ukrainische Armee einen Teil ihres Nachschubs organisiert. Die Tatsache, dass der Bahnhof noch in Betrieb ist, deutet darauf hin, dass er und die Stadt stärker durch die Luftabwehr geschützt werden, was wiederum die Bedeutung von Pokrowsk unterstreicht.

Militärfahrzeuge insgesamt 17.811 Kampfpanzer 3371 Gepanzerter Mannschaftstransportwagen 4534

Quelle: Oryx, Stand: 15. September, 16:30 Uhr

Verluste der russischen Armee: Viele Panzer bleiben in der Ukraine

Die Russen verloren auch Panzer in der nördlichen Region von Charkiw. Laut der Liste auf der Open-Source-Geheimdienst-Website Oryx Das russische Regime hat bei dem verräterischen Angriff auf sein westliches Nachbarland bisher 17.811 Militärfahrzeuge verloren. Zu den Verlusten zählen 3.371 Kampfpanzer und 4.534 gepanzerte Mannschaftstransportwagen. (Uhr)