Zufallsfund für eine Frau aus New Hampshire: Ein Bild für 4 Dollar aus dem Antiquitätenladen entpuppte sich als Gemälde des Künstlers Newell Convers Wyeth – und soll nun für einen sechsstelligen Betrag versteigert werden.

Von einem solchen Fund träumen vermutlich viele Schrottkäufer. Eine Frau aus den USA kaufte in einem Gebrauchtwarenladen ein Exemplar für vier Dollar Malerei gekauft, das sich Jahre später als verschollenes Meisterwerk herausstellte. Nun soll das Werk des Künstlers Newell Convers Wyeth für einen sechsstelligen Betrag versteigert werden. Das Auktionshaus Bonhams Skinners hat für die Auktion am 19. September einen Listenpreis zwischen 150.000 und 250.000 US-Dollar festgelegt.

Der Trödelkäufer kaufte das Gemälde 2017 in einem Antiquitätengeschäft in Manchester. New Hampshire, nahe der US-Ostküste. Sie hatte keine Ahnung, dass es sich um einen Schatz handeln könnte, der seit 80 Jahren verschollen war. Sie hängte das Bild einige Jahre lang in ihrem Schlafzimmer auf, bevor sie es abnahm und in einem Schrank verstaute. Anfang des Jahres stieß sie beim Aufräumen erneut darauf und teilte ein Foto davon in einer Facebook-Gruppe für Unknown Finds.

Die Expertin kann ihren Augen nicht trauen



Auch die Gemälderestauratorin Lauren Lewis hat diesen Beitrag gesehen. Sie könne zunächst nicht glauben, dass jemand ein so originelles Werk besitze, ohne die geringste Ahnung von Kunst zu haben, berichtete sie dem Portal „Insider“. Sie kontaktierte die Besitzerin und stattete ihr einen Besuch ab, um das Gemälde persönlich zu besichtigen.

Schließlich identifizierte der Gutachter das Bild als Original des berühmten US-amerikanischen Malers und Illustrators NC Wyeth. Das Werk war zuvor nur als Illustration in einer Ausgabe des Romans „Ramona“ der Autorin Helen Hunt Jackson aus dem Jahr 1939 bekannt. Das Bild zeigt die Titelheldin des Romans mit ihrer strengen Stiefmutter.

Jahrzehntelang wusste niemand, wo das Original geblieben war. „Es war nicht ungewöhnlich, dass Verlage die Originalgemälde, die als Illustrationen dienten, einfach verschenkten“, erklärt Lewis. „Dafür sind sie auch nicht gemacht Künstler nach ihrer Veröffentlichung noch als wertvoll für den Verlag angesehen …“

NC Wyeth, der 1945 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, gilt bis heute als einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Interessenten können die Arbeiten noch bis Mitte September im Auktionshaus besichtigen Skinner persönlich inspizieren, bevor am 19. September der Hammer fällt.

Quellen: Bonhams Skinner / Insider / New York Post

