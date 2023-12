Verlobte Laura Maria deutet veldsagend Liebeskrise an

In november zullen noch Pietro Lombardi, noch Laura Maria Rypa samen aanwezig zijn op de RTL Spending Marathon. Afbeelding: IMAGO/Panama-foto’s

Prominent

De afgelopen jaren met Pietro Lombardi en Laura Maria Rypa offiziell ihr Liebes-Comeback. Davor gab immer dieder Gerüchte darüber, dat is allebei een paar. Damals zei Pietros Ex-Frau Sarah Engels, met hun eigen gemeenschappelijke basis, “Bunte” dazu: “Letztlich wünsche ich es ihm von Herzen, dat er die Frau fürs Leben findet zijn. Ik ben gelukkig, het is maar goed ook, een vrouw is een metgezel in mijn leven, die in een bisschen kan lopen en de weg kan zeggen.”

Pietro en Laura wonen sinds Eltern samen. In januari werd mijn zoon Leano Romeo geboren. Noch voor de Geburt Power Pietro van 27 jaar een erfstuk. Op Instagram zijn ze allebei regelmatig te zien in deze Patchwork Family.

Maar nu lijkt het alsof alles zo harmonieus was. Laura zou die avond een drastische verandering ondergaan in de schrijfstijl en de inhoud van haar fans.

Watson is beschikbaar op WhatsApp Kijk eens op Whatsapp en Instagram: de Watson Update! Deze informatie bezorgen wij u via Whatsapp bij de Watson Highlights of the Days. Nur einmal pro Tag – geen spam, geen blabla, geen sieben links. Versprochen! Wil je op de hoogte gehouden worden op Instagram? Hier vindt u het beste uitzendkanaal.

Met deze berichten verloor Laura Speculaties aus

Laura Maria Rypa volgt namen op Instagram ihrem Verlobten Pietro Lombardi nicht meer. Als je het over Sarah Engels hebt, zie je het niet meer.

Auf ihrem Account schrieb Laura zunächst am Dienstagabend: “Ik moet mijn dagen samen doorbrengen, ik wil er graag op voorbereid zijn… Ik ben blij en wil graag eerst samenwerken. We horen van je.”

Er wordt door fans gespeculeerd over een grote kans dat een trennung de mens uit de gemeenschap in Erwägung zal doen ontstaan.

Deze twee berichten hebben Laura opgericht, de Zweiten Beitrag is alles wat ze willen.Afbeelding: Instagram/ Laura Maria Rypa

Ondertussen was Laura niet de enige en schreef in dit verhaal: “Eine Sache möchte ich vorabstellen, bevor wieder spekuliert wird: Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich zijne dieses Thema auch nicht groß machen, Alle dingen hebben een hele basis en ik mag niemand van de Unruhe stiftet volgen.”

En meer: ​​”Ik heb geen ideeën over het thema en het gebeurt nog steeds.” Als je beton hebt, kun je er altijd in leven, heb je er een goede relatie mee en kun je het zeggen.

Influencer Laura Maria löscht ihren Post wieder

Laura zei abrupt: “Zum Schutz meines Sohnes zal ik alles doen, niet aan die grote Glocke hangen. Bitte respektiert es. Dank je wel.” Der Post is inzwischen gelöscht.

In dit geval kun je de nieuwe video van jezelf bekijken. De influencers hebben een duidelijke, elegante stijl en worden op verschillende manieren gezien. Dit is wat volgt: “Je bent niet de enige die sterk is, maar de grimmige is de enige.”

Eine Nutzerin meinte: “Oh, dat klinkt niet goed in combinatie met de nieuwe Mitteilung.” “Alles is goed”, geef een andere abonnee uw steun.

Het Zeitschrift “Gala” confronteerde Pietro Lombardi met de actuele verhalen. De zanger zal blij zijn met zijn/haar management (noch) noch met zijn speculaties tijdens zijn/haar kijkstatus, hier is het. Op het Instagram-account van Künstler is er niets gebeurd.