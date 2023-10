Halten Sie sich besser an diesen süßen Schnappschüssen fest Robert Pattinson Und Suki Waterhouse.

Der Dämmerung Stern und die Daisy Jones und die Sechs Die Schauspielerin strahlte am 21. Oktober bei der GO-Gala in Los Angeles wie der Mond Dämmerung Suki trug ein halbdurchsichtiges, weinrotes Kleid, während Robert einen schwarzen Anzug anzog. Und in einem süßen Moment, der nicht in den Schatten gestellt werden kann, schien er ihr irgendwann seine Jacke zu geben.

Robert – ein Botschafter der Go-Kampagne – und Suki waren nicht die einzigen anwesenden Stars. Lupita Nyong’o, Robin Wright, Sadie Stanley, Christoph Titus Und Daphne Zuniga waren auch unter den Prominenten bei der Veranstaltung der gemeinnützigen Organisation, deren Ziel es ist, das Bewusstsein und die Spenden für Basisorganisationen zu schärfen, die Kindern in Not helfen.

Für Robert und Suki war dies ein seltener öffentlicher Auftritt. Während man sie gelegentlich bei Verabredungen und bei einigen Veranstaltungen auf dem roten Teppich (einschließlich der Met Gala 2023 und Modenschauen) gesichtet hat, Der Batman Der Schauspieler und der „Melrose Meltdown“-Sänger haben einen Großteil ihrer Beziehung aus dem Rampenlicht gehalten, seit sie 2018 erstmals Liebesgerüchte auslösten.