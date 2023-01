Verletzungspause: Union-Profi Schäfer verletzt sich nach Startelf-Comeback erneut

András Schäfer droht nach seinem Comeback in der Startelf beim 1. FC Union Berlin die nächste Verletzungspause. Der 23-jährige ungarische Fußball-Nationalspieler humpelte nach dem 0:2 der Eisernen bei Hertha BSC am Samstag in die Kabine, er war bereits zur Pause eingewechselt worden. „Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir schauen nach und dann wissen wir mehr“, sagte Union-Trainer Urs Fischer. „Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm.“