Status: 28.09.2024 21:38 Uhr

Na de Verletzung von Nationaltorwart werd Marc-André ter Stegen verrast door een Comeback van Manuel Neuer. Nun claret dieser: Es bleibt beim Rücktritt.

De paar weken na de DFB-Rücktritt van Manuel Neuer, de 15 jaar die nummer 1 waren van de Duitse nationale ploeg, waren het resultaat van de Patellasehne geissen van opvolger Marc-André ter Stegen. Schnell zou Rufe nach eeninem Comeback des FC-Bayern-Torwarts laut. Na het duel met Bayer Leverkusen is het duidelijk: dat is niet het geval.

Ermutigung für ter Stegen: „Wird es auf jeden Fall packen“

„Nee, ik ben een kind“, zei Neuer bei Sky auf die Frage, ob die schwere Verletzung von ter Stegen, het was een signaal Entscheidung zum Rücktritt ändern würde. Deze heeft „überhaupt nichts mit Marc zu tun gehabt“, erklärte Neuer. Nadat de operatie was voltooid, kon de Neuer de eerste beslissing nemen, en na een lange periode konden we ermee omgaan. „Ik ben blij, ik ken mijn beste diesen Weg“, zeiden ze en de woorden voor het vervolg: Ter Stegen werd de „met je Herfstpakketten“.

Neuer lobt Duitse Torhüter

Gezien de Nachfrage zal er, als er geen verbetering is, een antwoord worden gegeven op „let op uw hervormde Torhüter“ in Duitsland. Tot de wereldkampioenen van 2014 behoren Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) en Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). „Wir brauchen uns keine Sorgen machen“, zei Neuer. Een WM-project uit 2026 van 38 jaar geleden werd niet meer uitgevoerd.

Quelle: Blickpunkt Sport 29.09.2024 – 21:45 Uhr