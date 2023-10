ZZum zehnten und letzten Mal wurde der Rolf-Joseph-Preis im Jüdischen Museum Berlin verliehen. In einer Zeit, in der jüdisches Leben in Deutschland so gefährdet zu sein scheint wie schon lange nicht mehr.

Die Gewinnergruppen trafen sich am Freitagabend in der Synagoge Pestalozzistraße, um gemeinsam mit der örtlichen Gemeinde einen eindrucksvollen Gottesdienst zu erleben. Im Kaddisch-Gebet gedachte Rabbi Sievers der Opfer des „Pogroms in Israel“, anschließend wurde die israelische Nationalhymne gesungen. Mehrere Eltern der Preisträger hatten zuvor angesichts der Drohungen pro-palästinensischer Gruppen, jüdische Einrichtungen zu stören, Sicherheitsbedenken geäußert und ihren Besuch in der Synagoge abgesagt.

Schweigeminute für die Toten

Doch an diesem Abend kamen erstmals auch Berliner in die Synagoge, um ihr Beileid auszudrücken. Die Preisverleihung fand am Samstag in der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin statt. Eingeleitet durch eine Tanzintervention mit Schülern des Jüdischen Gymnasiums Berlin im sogenannten „Garten der Diaspora“ begann die Preisverleihung mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Toten des Hamas-Terrors.

Gut 150 geladene Gäste hatten sich versammelt, um gemeinsam mit dem Musiker Alex Stolze den Festakt zu erleben, aber auch um ein Zeichen dafür zu setzen, dass sich das jüdische Leben in Deutschland und seinen nichtjüdischen deutschen Partnern nicht von Terror und Propaganda, Hass und Hetze einschüchtern lässt .









Verleihung des Rolf-Joseph-Preises

Gegen Hass und Hetze



Besondere Bedeutung erlangte in diesem Sinne auch die umfangreiche heimatkundliche Arbeit der Studierendengruppen. Der Beitrag „Von Markenhof nach Palästina – Zionistische Träume im Dreisamtal“ der Geschichtsgruppe des St. Sebastian Kollegs in Stegen bei Freiburg wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Schülerin Marleen Krüger vom Paul-Gerhardt-Gymnasium in Lübben erhielt für ihre Collage „CHAI bedeutet Leben – auch in Lübben“ den zweiten Platz. Mit ihrer interaktiven Suche nach jüdischem Leben in ihrer Heimatstadt konnten die Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums in Augsburg den dritten Platz belegen. Alle Beiträge werden demnächst auf der Seite „Jugend schreibt“ der FAZ dokumentiert.

Der von der Stiftung EVZ geförderte Rolf-Joseph-Preis wurde 2013 von ehemaligen Schülern des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster zum Gedenken an den Berliner Holocaust-Überlebenden Rolf Joseph ins Leben gerufen und wird seit 2018 von der FAZ als Medienpartner unterstützt.